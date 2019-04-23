砂石價格緩降 屏檢與河川局攜手遏止盜採

2019-04-23 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



去年以來南部砂石價格大漲，引起各方高度關切，經濟部水利署第七河川局全力加強疏濬，今年已來已疏濬527.58萬立方公尺的砂石，對穩定砂石價格應已發揮作用，另外屏東地檢署檢察長葉淑文昨天親訪河川局，了解疏濬監管中心的作業流程，希望未來能加強合作遏止盜採。

屏東縣砂石公會總幹事陳聰榮今天表示，目前1公噸砂石已緩步下降至300元以下，市場砂石量確實已經增加，「算是比較穩定了」，至於盜採砂石，他說自從莫拉克之後，砂石價格長年走軟，盜採已經很少聽說了。

前一陣子砂石價格大漲，原本每噸200元，到過年前後漲到300元上下，讓建築業大感吃不消，一度引發各方關切，甚至還有民代預告有黑道把持，5月還會再漲，讓檢調單位不敢掉以輕心，第七河川局更是自2月起商請檢察官向疏濬業者宣導相關法令及案例，希望讓疏濬作業更加透明。

第七河川局長李宗恩上周先主動拜會屏東地檢署檢察長葉淑文，說明河川疏濬及防洪工程執行現況，昨天葉淑文也參訪第七河川局疏濬監管中心，了解監管中心作業流程及機制。

河川局表示，所有砂石疏濬車輛所裝載的砂石土方量，都是及時透過河川疏濬現場傳輸系統傳回監管中心，透過智慧統計各家廠商的疏濬量，以避免超量。另外，疏濬現場也是透過影像監視系統，監督現場挖土機及砂石車輛運作情形，以有效遏止不法事件。