太麻里鄉華源農路破損嚴重 劉櫂豪爭取500萬元改善

2019-04-23 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣立委劉櫂豪今天邀集水保局台東分局長王志輝、太麻里鄉長王重仁等人，前往太麻里鄉華源村會勘當地破損嚴重的農路，水保局台東分局表示，在劉櫂豪爭取下，農委會已核定500萬元經費，進行農路設施改善工程，除了路面改善，並施做側溝及邊坡擋土牆，強化路基等，以確保當地農民通行安全。