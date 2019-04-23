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太麻里鄉華源農路破損嚴重 劉櫂豪爭取500萬元改善

2019-04-23 16:20聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣立委劉櫂豪今天邀集水保局台東分局長王志輝、太麻里鄉長王重仁等人，前往太麻里鄉華源村會勘當地破損嚴重的農路，水保局台東分局表示，在劉櫂豪爭取下，農委會已核定500萬元經費，進行農路設施改善工程，除了路面改善，並施做側溝及邊坡擋土牆，強化路基等，以確保當地農民通行安全。

劉櫂豪指出，太麻里鄉農民反映華源五鄰農路因年久失修，加上前幾年風災豪大雨侵蝕，農路路面塌陷、路基流失、龜裂崎嶇等，影響行車通行安全，急需路面整修及排水、邊坡改善並強化路基。他希望相關改善工程能在今年內完成，保障農民出入行車安全。

立委劉櫂豪邀集水保局台東分局長王志輝、太麻里鄉長王重仁等人，前往太麻里鄉華源村會...
立委劉櫂豪邀集水保局台東分局長王志輝、太麻里鄉長王重仁等人，前往太麻里鄉華源村會勘當地破損嚴重的農路。圖／劉櫂豪提供
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