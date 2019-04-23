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澎湖偏鄉小學飄香 虎井師生享受星級牛排美味

2019-04-23 14:52中央社 澎湖縣23日電

澎湖離島偏鄉的虎井國小、中正國中虎井分部，昨晚教室成了星級牛排館，師生難得品嚐到高檔牛排，20多位國中、小學生們異口同聲說特別好吃有味道，也留下一個美好的回憶。

澎湖虎井國小校長林妍伶表示，離島偏鄉學童平時少有機會來到高檔西餐廳吃牛排，來自高雄翰品酒店型男主廚「阿華師」江進華與雲品飯店副總經理嚴天立等人，昨天在多位旅外校友協助下，首次來到學校為孩子們進行一場西餐禮儀課程，讓他們在學習生涯中留下難忘的一堂課。

林妍伶說，虎井國小難得有場高質感的晚宴，感謝畢業校友的協助，讓孩子們走出教室，由跨領域的親身實作中，觸發孩子們多元的反思。在聽到阿華師從學徒、助手，一路爬到主廚的人生，也勉勵孩子們，未來在面對困難時，一定要堅持自己的信念，唯有不斷提醒自己在專業與工作上的要求，才有機會超越自己爬到人生最高點。

阿華師表示，偏鄉地區的學童少有機會進西餐廳，甚至連拿刀叉都顯得生澀，經過指導，孩子們很快就學會西式餐飲禮儀，也瞭解西餐禮儀重要。

阿華師準備豐富的食材親自下廚，料理出一盤盤的星級飯店美味，小朋友們垂涎欲滴，師生們把教室當做餐廳，一起享受到五星級的晚宴與服務，每位小朋友臉上都笑咪咪的露出幸福的感覺。

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