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屏東縣模範生表揚 外國臉孔的她成全場焦點

2019-04-23 13:26聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣57所公私立國中高中職共90名模範生，今日上午齊聚潮州國中接受表揚，其中蓋雅那裔的李貝兒，在茫茫人群中格外引人注目。

就讀新園國中的李貝兒，雙親都是南美洲國家蓋雅那人，18年前因來台傳教並當英文老師就此落腳屏東，李貝兒與父親皆為中華民國籍。李貝兒說在校與其他同學相處，並沒有因為人種而有所隔閡，同學都不回把自己當成外人，因此相處得很愉快。

李貝兒在排球運動表現相當突出，身為攻擊手多次代表學校參加比賽，並獲得成績相當不錯。李貝兒說畢業後要持續精進球技，努力在排球領域裡開創一席之地，目前已經入選中華民國排球協會108年優秀或具潛力U16女培訓隊，七月將北上宜蘭礁溪接受訓練。

李貝兒也分享到，從小到大沒看過燈會，而今年和排球隊友們結伴欣賞屏東台灣燈會，深深被燈海美景所感動，同時也感受到身為「台灣人」、「屏東人」真的很驕傲。

另外，恆春工商黃郁晴從小和爺爺奶奶長大，參加學校獨輪社練就一身騎車的好技巧，屢屢在縣賽、全國賽為校爭光，畢業後將會投身國軍行列，對自己進行更多鍛鍊。黃郁晴說雖然從小缺少父母關愛，但不會因為這樣而對自我放棄，希望身處相同環境的其他同儕們，還是要勇敢追求自己的夢想。

就讀新園國中的李貝兒（蓋雅那裔，中華民國籍），今日接受屏東縣模範生表揚，成為全場...
就讀新園國中的李貝兒（蓋雅那裔，中華民國籍），今日接受屏東縣模範生表揚，成為全場注目焦點。記者江國豪／攝影
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