獲金門文化獎 陳素民感恩時代機運

2019-04-23 13:02 中央社 金門縣23日電



「未經一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香」，是第4屆金門文化獎得主陳素民的生命寫照。80歲的她走過戰亂，卻活得精彩亮麗。她說「感謝金門，感謝這個時代帶給我的機運」。

陳素民從小在山外長大，兄弟姐妹6人，她排行老二。媽媽看到她的資質，在她小五時難產過世前留下遺言：「一定要讓老二讀書」 。她也沒讓母親失望，考上金門高中初中部狀元。

重男輕女的父親認為女子無才便是德，幸好姊姊答應扛下所有家事，否則父親不會讓陳素民讀書。姊姊為阿兵哥洗衣縫被襪，供她繳學費。但她初二時姊姊出嫁後，所有家事就落在她身上。就因她每天放學後要作飯養豬還要洗衣服，第二天上學打瞌睡，成績大幅落後。

八二三砲戰爆發，一心向學的陳素民心想只有到台灣才有讀書的機會，她苦苦哀求父親，第三次才放行。她向爸爸磕頭，再給媽媽上香後，邊跑邊哭，終於趕上登陸艇，前往台灣。

金門民眾黯然離開家鄉，陳素民卻因不必再做家事而暗自高興。輾轉到了台北，因初中畢業未能保持前3名無法保送師範學校；她先讀商校保住學籍，再轉學台北女子師範學校。

陳素民說，當時女師普通科沒有缺額，她只好選擇幼師科。沒想到卻造就了她未來的機緣。

民國50年女師畢業後，她回金門任教國小。隔年，總統蔣中正夫人宋美齡到金門勞軍，得知金門沒有幼稚園，當下指示興辦。當年全金門只有陳素民具幼教背景，就被趕鴨子上架，52年草創金門第一所公立幼兒園—金城幼稚園。

學生時代就喜歡畫畫的陳素民，在幼稚園接觸到不少兒童繪本，如魚得水，越畫愈有興趣，並許下心願，如果再有機會到台灣讀書，一定要讀美術系。

蔣夫人肯定幼稚園辦學績效，提供她深造機會。她喜出望外，如願進入台灣省立師範大學美術系。畢業立刻返鄉，在金城國中教了一年，再回金城幼稚園，為今日的金城幼兒園奠下基礎。

後來，陳素民為照顧在台北攻讀大學的夫婿李長齡，請調台北大理女中，再轉任中山女高，民國82年退休。作育英才28載。

不祇年少飽經戰亂，求學過程艱辛；陳素民的婚姻也有些坎坷。隨國軍到金門的夫婿李長齡，奮發向上考上公職，也鼓勵陳素民進修。陳素民在台北讀美術系時，李長齡留在金門照顧長女。

陳素民完成大學學業後，隔年輪到李長齡到台北讀書。由於長期白天工作、晚上進修，體力透支，李長齡62年病逝。陳素民挺過喪夫之痛，蒙上天眷愛，轉眼之間，和第二任夫婿也牽手走過40年。

為陪伴女兒，陳素民提前退休，同時靜下心重拾畫筆。為了落款，她臨摹各家字體，寫就自己風格，正草隸篆行都各蒼勁有力，展現書畫合一境界。金門人的剛毅在她身上一覽無遺，也在宣紙上盡情展陳。

「未經一番寒澈骨，那得梅花撲鼻香」這幅大字掛在她的書房，她說：「這是我的人生寫照」。前半生顛沛，下半場安定，人生至此，陳素民充滿感恩。思及兒時父親嚴厲封建，她說，「如果沒有爸爸，我怎麼長大？我沒有恨，只有報恩」。

獲得金門文化獎，她歸功這個時代給她的機運，感謝父母把她生在金門。退休以來，她寄情書畫，到處旅遊創作並展覽，「要畫到寫到我不能動的時候為止」。