高雄型農推風格型農市集 搶攻母親節檔期

2019-04-23 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局輔導在地青年農民辦理組織培訓，首度與誠品信義店知味市集合作，今天起到5月12日在誠品信義店3樓舉辦為期三周的「風格型農市集」。圖／高雄市農業局提供 分享 facebook

高雄市政府農業局輔導在地青年農民辦理組織培訓，首度與誠品信義店知味市集合作，今天起到5月12日在誠品信義店3F舉辦為期三周的「風格型農市集」，展售木瓜、芭樂、黃檸檬、有機蔬菜等新鮮蔬果，果醋、蜂蜜、及各種果乾、蜜餞等休閒食品，呈現的在地好味道。

高雄市農業局6年來引導在地青年農民以自身專長或優勢，整合一級生產、二級加工與三級服務，實踐六級產業，提升農業價值，推出「型農大聯盟」共同品牌，彌補小農個體戶行銷資源不足的困境，整合發揮團結力量大的精神，集結各家的優質產品共同行銷。

風格型農市集連續三個周六辦理「型農大聯盟食尚派對」，邀型農分享產地的故事以及食材挑選的秘訣，邀請料理達人范麗雯用高雄食材創作美味料理。

因應母親節即將到臨，「風格型農市集」展區內規畫母親節禮品專區，提供民眾多樣化的選擇，以在地、天然的好食材獻給偉大的媽媽；有自然放牧黑羽雞慢火細燉10小時以上的滴雞精禮盒，還有以玉荷包酒、搭配豬後腿肉及玉荷包果肉調味製作的玉荷包酒釀香腸、以及限量2千瓶的荔釀等10多樣好禮，都是感恩母親送給媽媽的伴手禮首選，讓媽媽吃得健康又安心。（聯合報提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康