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金門文化獎 翁文林等得獎者五四表揚

2019-04-23 10:14中央社 金門縣23日電

糊紙達人翁文林、土木匠師沈富春、書法家洪啟義、文史作家林馬騰及書畫家陳素民甫獲第4屆金門文化獎，縣長楊鎮浯將在5月4日表揚他們的成就及對金門的貢獻。

金門縣文化局長許正芳說，金門有1700年歷史，古蹟、傳統建築多，更有深遠文化精髓。設立文化獎就是要獎勵表揚金門籍、年滿70歲、長期從事文化藝術活動、有傑出事蹟且對金門文化有貢獻者。

文化局表示，本屆文化獎自薦或推薦共9人，7位評審針對9人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等綜合考量，選出翁文林等5位得獎者，每人將獲頒文化獎章、證書與獎金新台幣10萬元，希望喚起大家尊重他們與重視傳統文化。

頂堡人翁文林，83歲，自小學習糊紙，技術精湛，鄉民尊稱「金門師」，地區廟會、喪葬糊紙作品多出自他手。文化部已提報為無形文化資產技術保存者，列冊追蹤，是維繫金門地區糊紙風俗與技藝傳承重要角色。

沈富春，76歲，對木作執著，因而對古蹟、傳統建築及廟宇修復有極大興趣，曾參與縣定古蹟黃宣顯六路大厝修復工程等。他說，參與建案或修復案都會有自己的構想及設計，當作品完成，整體建築理念及風格都能令人滿意，是他最大的成就感。

77歲的洪啟義，是台灣中國書法學會資深永久會員，在書壇享有「當代撰隸能手」稱號。103年應邀參加全球華人羅浮宮藝術特展。

林馬騰，烈嶼人，75歲。擔任少校輔導長時遭敵砲重傷，轉到烈嶼國中服務。平日喜歡搜羅古文物，建檔保存，並作成口述歷史紀錄，倡議成立烈嶼文化館，全力協助充實館藏。著有「走過滄桑歲月」、「大膽島的風雲月」等12本書。

80歲的陳素民，八二三砲戰赴台，先後畢業於幼師科和美術系。51年籌辦金城幼稚園，奠定金門幼兒園基礎，之後在台北國高中任教28載。82年退休返回書畫界，寫生、創作、旅遊和展覽不輟，提升金門藝文不遺餘力。

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