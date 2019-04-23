有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



潮州鎮僅存的日曬製麵店竹輝行，12年前一度面臨人力斷層而險些消失，然而余玫芬和劉銘晏夫妻倆，自願學習製麵的工法，將傳統技術與味道保存下來。記者江國豪／攝影 分享 facebook

潮州日曬麵線僅剩這間！潮州鎮僅存的日曬製麵店竹輝行，12年前一度面臨人力斷層而險些消失，然而余玫芬和劉銘晏夫妻倆，自願學習製麵的工法，將傳統技術與味道保存下。每一批出產的麵線，經陽光曬出具有獨特香氣，而麵線與消費者產生所連結具有濃濃人情味，因此竹輝行的麵線相當有「溫度」。

余玫芬說因為外婆家在潮州，小時候常吃到手工製作的日曬麵線，當得知有60多年歷史的竹輝行，因後繼無人面臨關門，深怕兒時記憶中的麵線口感就此消失，便和先生劉銘晏學起這們手藝。兩人花一年時間，每日清晨從高雄到潮州，扛麵粉、揉麵團、等待發酵，並趕在早上8點將剛成形的麵線，掛到戶外做「日光浴」，為學會傳統的製麵工法因此每道程序都不得馬虎；兩人更用身體感受屏東太陽的變化，並觀察四季的風向、濕度等對麵線產生的影響，才總算做出傳統風味。

「曬過太陽的麵線比較香」余玫芬說過去潮州曾有多間製麵行，和丈夫接手後，竹輝行如今也成了潮州鎮僅存的一間日曬製麵行，遇到陰雨天，用機器烘乾，麵線總會少了一股香氣。然而國境之南太陽的「熱情」，讓曬乾的麵線格外脆硬，剛開始包裝摺麵條，力道拿捏不準折壞許多，足足過了3個月時間，才將摺出滿意的曲線。

「好的食物得耐心等待」余玫芬說為了把關品質、堅持工法，每日只做400斤的麵條，有些客人下單，一等就是好幾個月，不過她會和客人說明，為了做出好麵條，夫妻倆願意用「時間」去生產，不久客人也漸漸體會等待的價值。余玫芬說，聽到北部80多歲的老先生讚譽麵線的口感有如童年記憶中的味道，鎮裡的媽媽特別買麵線讓孩子帶去德國念書，內心裡就很有成就感。