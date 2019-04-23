高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣自來水公司第七區管理處辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，25日上午8點起鳳山、大寮及林園等地將停水16小時，含水壓不穩區域在內，約有6萬5千多戶受影響，用戶宜提早儲水備用。

第七區管理處表示，這次檢驗作業主要在維持淨水場淨水效能，停水範圍包括鳳山區福誠里、福祥里、五福里、福興里、大德里、天興里、南和里、鎮南里、龍成里、善美里、富甲里、一甲里、富榮里、南成里、二甲里、過埤里、老爺里、新甲里、正義里、新樂里、新泰里、海洋里、新富里、新強里、國光里、國富里、國泰里、和興里、誠義里、生明里、誠智里、誠信里、東門里、誠德里、鳳東里、瑞竹里、鎮東里、三民里、和德里、南興里、成功里、興仁里、興中里、國隆里、中和里、協和里、忠義里、鎮西里、縣口里、縣衙里、忠孝里等及北門里鐵路以南。

大寮區內坑里、拷潭里、過溪里、潮寮里、會結里、新厝里、昭明里、義仁里、三隆里、會社里、大寮里、大發工業區及林園區：林內里、中厝里、潭頭里、王公里、廣應里、林家里、龔厝里等，停水戶達3萬5526戶。

同一時間水壓下降區域，包括鳳山區中榮里、中民里、中崙里、埤頂里、中正里、瑞興里、海光里、武松里、鎮北里、新興里、鳳崗里、曹公里、文華里、文福里、文衡里、文德里、文英里、文山里、忠誠里、光明里、保安里等及北門里鐵路以北。

小港區桂林里、中厝里、廈莊里、合作里、孔宅里、高松里、山東里、松山里、松金里、濟南里、青島里、泰山里、正苓里、順苓里、宏亮里、六苓里、山明里、坪頂里、大坪里等、店鎮里及二苓里沿海路以東。