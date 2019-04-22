親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學歌曲、拔河 高市學英文好好玩

2019-04-22 23:30聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

高雄市有4所國小率先推動英語實驗課程，昨辦成果發表會，展現出色的英語力。 記者蔡...
高雄市有4所國小率先推動英語實驗課程，昨辦成果發表會，展現出色的英語力。 記者蔡容喬／攝影
分享

用英文上體育、健康教育、數學和自然課，學英文不用死背！高雄市4所雙語實驗國小昨辦聯合發表會，學生以英語歌曲表演、英語拔河比賽等課程演示，展現1年來的雙語教育成果。教育局長吳榕峯說，下學年度將有8所學校開展雙語教學，增聘18至20名外師協同教學，營造英語情境，提升學習成效。

高雄市長韓國瑜上任後積極推動雙語教育政策，除與微軟簽訂AI雙語教學合作計畫，高雄市去年起在七賢、旗山、蔡文與苓雅成功國小4校實施雙語實驗課程，也有初步成果。由實踐大學教授陳超明指導，搭配美國國務院傅爾布萊特計畫獎學金外籍教師，在課程中進行全英語教學，成效斐然。

七賢國小校長夏紹彰坦言，一開始推動雙語課程時，對老師教學造成許多壓力，出現反對聲音；該校初步規畫將英語融入在生活領域4節、健體2節、彈性1節，由1名外師、1名英文中師搭配，各班導師可在旁提供各科專業教材指導。

教育局表示，雙語協同教學科目涵蓋數學、生活、綜合、健康體育、音樂等領域，透過情境式、體驗式學習，並有外師營造國外文化與情境。參與雙語實驗課程的學校發現，1、2年級學童經3、4個月適應期後，不僅能聽懂外師提問，也能即時用英文回應。

七賢國小雙語執秘陳惠珍說，下學年度會比照新加坡模式，在自然、數學等科目融入英語教學，逐步建立雙語教學平台。

高雄市教育局體育雙語政策拔河

相關新聞

金門春遊補助 5、6月拿旅遊券

2019-04-23 00:19

金門鮮海帶上市 民眾搶購

2019-04-22 23:35

瓊瑤嘗瓊瑤宴：將寫情書給高雄

2019-04-22 23:32

屏縣公托家園 明年增至6所

2019-04-22 23:27

托育政策霧煞煞 應整合宣導

2019-04-22 23:24

旗山生命紀念園區說明會 多數人反對

2019-04-22 23:16

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

旗山居民高分貝反對設置殯儀館 說明會搶著發言

2019-04-22 14:21

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

愛情教主來了！瓊瑤今抵高雄 晚上品嘗瓊瑤宴

2019-04-22 11:01

用文創牽繫眷村 屏東勝利「星」村的重生

2019-04-22 09:46

高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18

升遷須英檢 高市警開班授課

2019-04-21 23:29

英文系女警 「派出所小老師」

2019-04-21 23:28

工人絕食 求韓國瑜選總統

2019-04-21 23:19

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

浪漫五月雪！一張圖看懂新竹縣各地的桐花秘境

2019-04-22 11:07

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

陸寄明信片地址錯 台灣郵差使命必達一再試投不放棄

2019-04-22 07:48

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

愛情教主來了！瓊瑤今抵高雄 晚上品嘗瓊瑤宴

2019-04-22 11:01

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

影／台7線32.5K崩山中斷交通 搶修到下午恢復通車

2019-04-22 12:39

台七線北橫復興榮華橋段坍方 雙向交通受阻

2019-04-22 12:08

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

找到日常生活的美 台南準巡官陳文瑞迷上攝影

2019-04-22 11:27

參觀泰北非營利幼兒園 柯文哲壓指模

2019-04-22 11:31

「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3搜救犬

2019-04-22 12:50

旗山居民高分貝反對設置殯儀館 說明會搶著發言

2019-04-22 14:21

尖石需求反應式巴士 將再增設10處智慧站牌

2019-04-22 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top