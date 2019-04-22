學歌曲、拔河 高市學英文好好玩

2019-04-22 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高雄市有4所國小率先推動英語實驗課程，昨辦成果發表會，展現出色的英語力。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

用英文上體育、健康教育、數學和自然課，學英文不用死背！高雄市4所雙語實驗國小昨辦聯合發表會，學生以英語歌曲表演、英語拔河比賽等課程演示，展現1年來的雙語教育成果。教育局長吳榕峯說，下學年度將有8所學校開展雙語教學，增聘18至20名外師協同教學，營造英語情境，提升學習成效。

高雄市長韓國瑜上任後積極推動雙語教育政策，除與微軟簽訂AI雙語教學合作計畫，高雄市去年起在七賢、旗山、蔡文與苓雅成功國小4校實施雙語實驗課程，也有初步成果。由實踐大學教授陳超明指導，搭配美國國務院傅爾布萊特計畫獎學金外籍教師，在課程中進行全英語教學，成效斐然。

七賢國小校長夏紹彰坦言，一開始推動雙語課程時，對老師教學造成許多壓力，出現反對聲音；該校初步規畫將英語融入在生活領域4節、健體2節、彈性1節，由1名外師、1名英文中師搭配，各班導師可在旁提供各科專業教材指導。

教育局表示，雙語協同教學科目涵蓋數學、生活、綜合、健康體育、音樂等領域，透過情境式、體驗式學習，並有外師營造國外文化與情境。參與雙語實驗課程的學校發現，1、2年級學童經3、4個月適應期後，不僅能聽懂外師提問，也能即時用英文回應。

七賢國小雙語執秘陳惠珍說，下學年度會比照新加坡模式，在自然、數學等科目融入英語教學，逐步建立雙語教學平台。