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全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門的春季限定美味~海帶又來囉！金門縣水產試驗所養殖的海帶今天起採收，水試所表示，今年的海帶生長情況良好，預計今年的產量約有13噸左右，水試所也推出「友情價」，新鮮海帶3斤只要台幣100元，吸引不少民眾爭相購買，有人一買就是20包，約60斤，還直呼便宜。

今天上市的海帶，是水試所在去年的12月底開始，在新湖漁港外海進行掛養，今年共接種有9萬餘株海帶苗，養殖時間約為4個月左右，今年的海帶生長情況良好，員工出海採收後，回來就忙著分裝。

水試所課長李佳發表示，海帶養殖是一種友善、低碳的養殖的方法，水試所相當重視這個產業，歷年的海帶也都相當受到鄉親們的歡迎，每次上市都有不少人前往搶購，今年的海帶，將在一週內全部採收完畢，也會進行零售；剩下的會賣給台灣通路商，另外，水試所也會將海帶加工製作成海帶麵線或是其他加工產品，或曬成海帶乾進行販售。

水試所課長吳悅嫣也提到，國內的海帶大部分都是國外乾燥進口的，或是有泡過藥的，全國只有金門還有生產新鮮海帶，所以每年一推出，都大受民眾喜愛，常有人一買了20-30包，還有很多台灣的民眾打電話越洋來訂購，去年單單零售就賣了6噸，簡直是供不應求。

金門海帶的美味也吸引廠商採購，去年有通路商慕名來買了8噸，經過加熱殺菌篩選處理後，在全聯上櫃時，小小一包100公克就賣35元，價格賺了4倍之多，由於大受好評，今年廠商一早就說要訂30噸，但因為數量有限，可能無法滿足。

美味的海帶銷售將到本周五，有意購買的民眾到水試所購買或機關團體傳真訂購，訂購電話：（082）326408，傳真（082）327329。

金門縣水產試驗所養殖的海帶今採收販賣，今年的海帶生長情形良好，約有13噸。圖／金...
金門縣水產試驗所養殖的海帶今採收販賣，今年的海帶生長情形良好，約有13噸。圖／金門縣水試所提供
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金門縣水產試驗所養殖的海帶今天採收販賣，吸引不少民眾到場排隊搶購，有人一口氣就買...
金門縣水產試驗所養殖的海帶今天採收販賣，吸引不少民眾到場排隊搶購，有人一口氣就買了20包之多。記者蔡家蓁／攝影
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