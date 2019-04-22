澎湖「蒙面」布巾文創 美的令人多看一眼

2019-04-22 20:56 中央社 澎湖縣22日電



澎湖傳統的「蒙面女郎」，已逐漸式微，澎湖縣政府今年首辦菊島「蒙面」文創設計，盼讓地方這項特有的無形文化資產再現風華，得以流傳。

澎湖縣政府表示，澎湖特有天候，夏季驕陽如火，冬季海風肆虐，先民為適應這特殊的天候，發揮智慧獨創「蒙面布巾」包裹衣飾，來減少烈陽鹹風的傷害；且因大多數的蒙面者多為女性，故有「蒙面女郎」之稱，長遠下來，形塑成了澎湖另類文化資產。

縣府旅遊處指出，早期的農漁村社會的大部份婦女，無論上山的田間耕作、下海潮間帶抓魚拾貝或是做工出門勞動時，皆習慣以毛巾或約3尺見方的布巾來蒙面，將整個頭臉包裹起來，僅露出眼睛部份，以減少風吹日曬或被灼傷。

不過，隨著社會型態轉變，年輕一輩都不再從事農漁生產，以致這傳統蒙面的習俗幾乎看不到，逐漸式微，但澎湖這傳統蒙面的包覆法，仍具相當的特色。

澎湖縣政府文化局對於澎湖島上這特有的傳統蒙面習俗，在民國97年10月9日列為無形民俗文化資產保存。

澎湖縣政府旅遊處為推廣傳承澎湖傳統且富含特色之無形文化資產「蒙面布巾」包裹衣飾，今年首次舉辦澎湖菊島「蒙面」文創商品設計競賽外，今年冬天還將在獲得世界百大綠色旅遊的澎湖南寮村舉辦「蒙面」農漁村體驗旅遊，除了認識澎湖特有傳統風俗，深度體驗在地農漁村生活文化。

澎湖菊島「蒙面」文創商品設計競賽，「蒙面頭巾」最高獎金為新台幣3萬元，評審團獎最高獎金為6萬元，歡迎喜愛設計創作者，一起發揮創意巧思的蒙面文創，創造澎湖菊島觀光文化新印象。