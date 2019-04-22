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影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「醫學美容不只是讓人變美，更要提供安全保障！」坐落在美術館豪宅區的高雄市立聯合醫院，呼應市長韓國瑜醫療觀光政策，22日宣布將提供醫美自費療程，引進最新的皮秒雷射與音波拉提儀器，除了較為平價，也擁有跨科團隊的照顧優勢，可兼顧民眾變美並降低後續併發症風險的需求，與鄰近地區醫美診所一較高下。

聯醫院長張宏泰表示，該院鄰近愛河之心、壽山等高雄知名景點，未來也規畫結合高階健檢和醫美療程，讓外地遊客來北高雄觀光外，也能顧到身體健康與臉皮。

聯醫整形外科特約醫師蔡穎瀚說，時下最流行的音波拉提及皮秒雷射等非侵入式醫美療程，雖然併發症風險低，但仍有百分之一會因為對麻藥過敏，或施打時熱能量控制不佳，發生皮膚過敏情形，曾有患者臉部塗上麻藥並完成雷射治療，返家後才出現紅腫、起水泡等嚴重過敏反應，幸好及時就醫，否則可能引發蜂窩性組織炎。

蔡穎瀚表示，過去也常有患者在診所接受侵入式的抽脂手術後返家，發生嚴重的出血、脂肪栓塞等併發症，卻因延誤就醫而枉送性命，區域級醫院有跨科團隊及整外美容專科醫師的照護優勢，患者接受醫美手術後可留院觀察一天，一有併發症就能及時處理，大幅降低意外風險。

在美術館附近經營餐廳的吳姓老闆娘說，餐廳生意忙碌，年近50歲的她為了「hold」住日益鬆弛的臉皮，決定接受音波拉提療程，她表示，「醫美診所很多，但糾紛也多，醫師和醫院的選擇很重要！」她到聯醫做非侵入式醫美療程，就是覺得比較安全。

張宏泰說，聯醫前身是婦幼專科醫院，過去因公立醫院框架，以一般醫療及照顧民眾健康為主；10多年來隨著美術館豪宅生活圈成形，周邊成醫美診所一級戰區，聯醫也接收到不少患者和民眾提出醫美服務的需求，將在母親節前夕推出醫美療程，規畫「午休美容」、「寵愛媽咪」等專案，提供鄰近上班族和家庭主婦平價、安全的醫美服務。

坐落在美術館豪宅區內的高雄市立聯合醫院，22日宣布將投入醫美自費療程，以跨科團隊...
坐落在美術館豪宅區內的高雄市立聯合醫院，22日宣布將投入醫美自費療程，以跨科團隊及整外美容專科醫師優勢，提供平價、安全的醫美服務。記者蔡容喬／攝影
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醫美患者美術館
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