影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「醫學美容不只是讓人變美，更要提供安全保障！」坐落在美術館豪宅區的高雄市立聯合醫院，呼應市長韓國瑜醫療觀光政策，22日宣布將提供醫美自費療程，引進最新的皮秒雷射與音波拉提儀器，除了較為平價，也擁有跨科團隊的照顧優勢，可兼顧民眾變美並降低後續併發症風險的需求，與鄰近地區醫美診所一較高下。

聯醫院長張宏泰表示，該院鄰近愛河之心、壽山等高雄知名景點，未來也規畫結合高階健檢和醫美療程，讓外地遊客來北高雄觀光外，也能顧到身體健康與臉皮。

聯醫整形外科特約醫師蔡穎瀚說，時下最流行的音波拉提及皮秒雷射等非侵入式醫美療程，雖然併發症風險低，但仍有百分之一會因為對麻藥過敏，或施打時熱能量控制不佳，發生皮膚過敏情形，曾有患者臉部塗上麻藥並完成雷射治療，返家後才出現紅腫、起水泡等嚴重過敏反應，幸好及時就醫，否則可能引發蜂窩性組織炎。

蔡穎瀚表示，過去也常有患者在診所接受侵入式的抽脂手術後返家，發生嚴重的出血、脂肪栓塞等併發症，卻因延誤就醫而枉送性命，區域級醫院有跨科團隊及整外美容專科醫師的照護優勢，患者接受醫美手術後可留院觀察一天，一有併發症就能及時處理，大幅降低意外風險。

在美術館附近經營餐廳的吳姓老闆娘說，餐廳生意忙碌，年近50歲的她為了「hold」住日益鬆弛的臉皮，決定接受音波拉提療程，她表示，「醫美診所很多，但糾紛也多，醫師和醫院的選擇很重要！」她到聯醫做非侵入式醫美療程，就是覺得比較安全。