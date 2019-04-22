注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



自來水公司七區管理處辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，鳳山區、大寮區與林園區等地區，合計3萬5千用戶，25日上午8點起停水16小時，另有鳳山、小港、林園、大寮等地水壓降低，用戶須配合節約用水，預作儲水準備。

七區管理處長王明孝表示，淨水場電力設備的用電檢測攸關公眾安全，為落實拷潭淨水場電氣設備安全及預防管理，管理處在4月25日辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，將針對電氣設備進行例行性檢修。

七區管理處指出，4月25日（四）上午8時至24時停水。停水區域如下。鳳山區：福誠、福祥、五福、福興、大德、天興、南和、鎮南、龍成、善美、富甲、一甲、富榮、南成、二甲、過埤、老爺、新甲、正義、新樂、新泰、海洋、新富、新強、國光、國富、國泰、和興、誠義、生明、誠智、誠信、東門、誠德、鳳東、瑞竹、鎮東、三民、和德、南興、成功、興仁、興中、國隆、中和、協和、忠義、鎮西、縣口、縣衙、忠孝等及北門里鐵路以南。大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮與大發工業區等地。林園區：林內、中厝、潭頭、王公、廣應、林家、龔厝等里，合計35526戶。