注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時
自來水公司七區管理處辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，鳳山區、大寮區與林園區等地區，合計3萬5千用戶，25日上午8點起停水16小時，另有鳳山、小港、林園、大寮等地水壓降低，用戶須配合節約用水，預作儲水準備。
七區管理處長王明孝表示，淨水場電力設備的用電檢測攸關公眾安全，為落實拷潭淨水場電氣設備安全及預防管理，管理處在4月25日辦理「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」，將針對電氣設備進行例行性檢修。
七區管理處指出，4月25日（四）上午8時至24時停水。停水區域如下。鳳山區：福誠、福祥、五福、福興、大德、天興、南和、鎮南、龍成、善美、富甲、一甲、富榮、南成、二甲、過埤、老爺、新甲、正義、新樂、新泰、海洋、新富、新強、國光、國富、國泰、和興、誠義、生明、誠智、誠信、東門、誠德、鳳東、瑞竹、鎮東、三民、和德、南興、成功、興仁、興中、國隆、中和、協和、忠義、鎮西、縣口、縣衙、忠孝等及北門里鐵路以南。大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮與大發工業區等地。林園區：林內、中厝、潭頭、王公、廣應、林家、龔厝等里，合計35526戶。
另有鳳山區、小港區、大寮區（和發工業區）與林園區，合計約29634戶是水壓降低地區，用戶可打免付費客服電話1910，以及高雄服務所:07-3312292、鳳山服務所07-7424163詢問停水事宜。
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