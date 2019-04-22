八八風災失去7親人 杉林大愛夫妻發起「周一環保日」

2019-04-22 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是世界地球日，高雄市杉林大愛里是當年八八風災時流離失所的災民集中地，大愛住民簡文興、陳貴春夫婦有7名小林村親人喪命，兩人多年來投入大愛園區興建工程，並發起每周一次的資源回收活動，每逢周一到來，穿梭大街小巷收集回收物，以樂觀態度迎向人生。

今天不僅是一年一度的世界地球日，也是杉林大愛里社區環保日。住戶簡文興夫婦開著資源回收車，沿著合心路、協和路、和氣街等大小街道，逐戶收集塑膠製品、玻璃瓶與紙類等回收物資，回收行動沒有漢民區或原民區之分，所到之處都有不少住戶開心打招呼。

杉林區大愛里是災後重建會替災民規劃的永久屋，簡文興與妻子陳貴春也不例外，風災來襲前，夫妻住在甲仙鄉和安村，妻子娘家在小林村。八八風災時，妻舅一家十口，多達7人罹難，重大打擊讓妻子長期失眠，須靠藥物才能入睡。

簡文興回想起過往，內心傷痛仍十分強烈。他說，當年甲仙四德大橋與關山橋遭洪水沖毀，電訊、電纜中斷，手機全不通，連收音機也聽不到，住家與世隔絕17天，剛與外界恢復聯絡，卻接獲至親多人罹難與失蹤的消息。