又見屏東！2019台灣設計展 今年10月屏東登場

2019-04-22 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



經濟部長沈榮津、屏東縣長潘孟安今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布2019台灣設計展今年10月將在屏東縣登場，展期自10月5日至10月20日，屆時將展出國內外創意設計及地方文化特色，也讓民眾重新認識屏東，感受屏東的設計能量。

設計展的展場規劃以1+3 呈現，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館等，這也是台灣設計展第一次在最南端的屏東縣舉行。

今年的台灣設計展由中華文化總會張鐵志副秘書長擔任總策展顧問，跨界邀集台灣各領域頂尖的設計師，以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題為核心，透過設計思考轉化公眾議題，全方位展現屏東的特色。

屏東縣長潘孟安表示，今年台灣設計展在屏東，主展場選在具特色及歷史意涵的台糖縣民公園，見證台灣60年代蔗渣製紙的歷史，另衛星展區的菸葉廠、勝利眷村，也是屏東極具代表性的歷史建築，希望藉由設計展，賦與歷史場域新生命。

另外設計展中，也將以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題展出在地的