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又見屏東！2019台灣設計展 今年10月屏東登場

2019-04-22 16:44聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

經濟部長沈榮津、屏東縣長潘孟安今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布2019台灣設計展今年10月將在屏東縣登場，展期自10月5日至10月20日，屆時將展出國內外創意設計及地方文化特色，也讓民眾重新認識屏東，感受屏東的設計能量。

設計展的展場規劃以1+3 呈現，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館等，這也是台灣設計展第一次在最南端的屏東縣舉行。

今年的台灣設計展由中華文化總會張鐵志副秘書長擔任總策展顧問，跨界邀集台灣各領域頂尖的設計師，以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題為核心，透過設計思考轉化公眾議題，全方位展現屏東的特色。

屏東縣長潘孟安表示，今年台灣設計展在屏東，主展場選在具特色及歷史意涵的台糖縣民公園，見證台灣60年代蔗渣製紙的歷史，另衛星展區的菸葉廠、勝利眷村，也是屏東極具代表性的歷史建築，希望藉由設計展，賦與歷史場域新生命。

另外設計展中，也將以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題展出在地的

「隱形冠軍」，其中特色產業包括屏東縣的特色農業；文化觀光則涵蓋黑鮪魚文化觀光季、排灣族五年祭、半島歌謠祭等；社會福利則將展現屏東縣近年大力推動的社區關懷據點，如何善用空間，連結各角落的高齡者重新展現生命力。

經濟部長沈榮津（右）、屏東縣長潘孟安（左）今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布...
經濟部長沈榮津（右）、屏東縣長潘孟安（左）今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布台灣設計展將自10月5日至10月20日在屏東登場，屆時將展出國內外創意設計及地方文化特色。圖／屏東縣政府提供
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經濟部與屏東縣政府今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布台灣設計展將自10月5日...
經濟部與屏東縣政府今天下午在台北共同召開簽約記者會，宣布台灣設計展將自10月5日至10月20日在屏東登場，屆時將展出國內外創意設計及地方文化特色。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣
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