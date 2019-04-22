金門配合春遊專案加碼 旅客住宿可領旅遊券

2019-04-22 16:02 中央社 金門縣22日電



金門縣政府觀光處今天宣布，配合交通部春季旅遊專案，5月1日加碼推出旅遊券，每人最高可領取新台幣500元。縣府邀旅客來金門，欣賞季節限定藍眼淚、螢火蟲和綠石槽美麗景觀。

為吸引遊客來金旅遊，促進地區旅遊商機，活絡產業經濟，金門縣搭配交通部觀光局春遊住宿優惠補助，加碼推出旅遊券。活動期間，來金旅客只要持機船票而且入住參與春遊活動的民宿、旅館，就可領取旅遊券，折抵消費。

金門春季旅遊券活動從5月1日到6月30日截止。觀光處表示，住宿第一晚可領200元、住宿第二晚再領300元。每人最高領取新台幣500元。

金門縣府觀光處長丁健剛受訪表示，5月16日金門城隍文化觀光季重頭戲─迎城隍登場，歡迎民眾共襄盛舉；此外，現在還有季節限定的藍眼淚、螢火蟲和綠石槽，是非常吸引人特色景觀，值得旅客前來一遊。

除了欣賞金門美景，丁健剛提醒旅客憑旅遊券購買金門知名的高粱酒、貢糖、菜刀或是一條根，同時也別忘了嚐嚐金門道地小吃。

交通部觀光局春遊專案獎助縣市自提活動方案經費補助1000萬元，金門縣政府將1000萬元全額以旅遊券形式，加碼推出旅遊券回饋旅客，期盼吸引更多旅客走訪金門，把金門的美與好告訴更多人。

無論是自由行或是團體旅遊，只要旅客來金入住參與春季旅遊的旅館或民宿，就可憑機船票和旅宿業者開立的住宿證明等，到總兵署領取旅遊券，到特約商店消費。旅遊券面額100元10萬張，領完為止。

觀光處說，參與春季旅遊券的店家已達200多家，持續增加中；而且各店家也會提供相關優惠，吸引旅客上門消費，共同帶動地區觀光產業發展。