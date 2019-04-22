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法規不允許賽馬 高市議員籲勿推無謂的政策

2019-04-22 15:31中央社 高雄22日電

高雄市韓國瑜計畫推賽馬也在出訪時取經，民進黨市議員邱俊憲今天說，現行法令賽馬不可行，市府觀光局長潘恆旭說可以先從馬術開始，不過，邱俊憲呼籲勿推無謂的政策。

市議會交通部門今天聽取市府觀光局提出「賽馬產業發展可行性分析報告」，邱俊憲質詢指出，韓國瑜要推賽馬也在出訪時到賽馬會取經，不過他質疑以現行的法令，賽馬根本不可行。

潘恆旭答詢，會先從馬術開始，市府分短、中、長期辦理，如果未來議員同意，再進入第二或第三階段。

邱俊憲說，賽馬是賽馬、馬術是馬術；推賽馬就是要賺錢，市府不可能推動不賺錢的產業，否則如何讓高雄市發大財。

他稍後在臉書貼出市府觀光局的賽馬產業發展可行性分析報告，並發文表示，觀光局送進議會的可行性分析報告只是報告案，要讓議會備查，根本不會有議員審議，更沒有同意不同意。

邱俊憲質疑市府今天做法，與之前宣稱會在議會會期將賽馬案送進議會審查的說法，大大不同。他點出報告書中所指「運動賽馬若未與博弈產業結合，無法吸引觀眾，容易拖垮本業」。

他還引述報告內文「各國發展賽馬重要前提就是結合運動博奕，單純發展無博奕的運動賽馬，較無法吸引觀眾外，也會因為龐大的馬匹培育、訓練成本而拖垮本業」等內容。

邱俊憲說，市政府推動的目標就是博奕賽馬，在法規不允許、社會無共識下，呼籲市政府別再浪費資源在這無謂的政策。

韓國瑜高雄市民進黨
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