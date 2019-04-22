旗山居民高分貝反對設置殯儀館 說明會搶著發言

2019-04-22 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



陳菊擔任高雄市長時代，「旗山生命紀念園區」引起旗尾居民群起反彈，陳菊指示停止推動。今天上午，市府召開初次說明會，近500位旗山居民參與，多數人表達反對意見，不歡迎殯葬設施進入以觀光產業為主的旗美地區。市府殯葬管理處長黃順成表示，生命園區未定案，居民意見會納入決策考量。

市府殯葬管理處指出，旗美九區沒有公立殯儀館，居民必須舟車勞頓到市區處理後事，殯葬處研擬在現有的旗山納骨塔附近擴建「旗山生命紀念園區」，3層樓建築規劃禮儀廳、服務中心、停柩室、解剖室與中西式宗教祭拜區等設施，沒有設置火化設施。

反對民眾準備「反對」白布條，當場發送給參加說明會的民眾綁在頭上。78歲戴雪阿嬤說，旗山好山好水，歡迎動物園、遊樂園來設置，但不希望殯儀館設在這裡，擔心建完殯儀館就會接著蓋火葬場；居民陳東甫說，預定地是下高速公路的門面，而且距離庄內太近，為何不蓋遊樂園，可帶來就業機會。

市議員林富寶表示，旗山街道狹小、也有外地租屋做生意的人，無法在家處理後事，旗山地區沒有殯儀館很不方便，接獲很多人陳情才向市府反映規劃「旗山生命紀念園區」，這是民意代表的職責所在，尊重正反兩方意見。