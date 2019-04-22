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我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市杉林區大愛里住民簡文興、陳貴春夫婦，10年前七名住在小林村的親人遭莫拉克奪去性命，痛失親人的夫妻倆強忍悲痛，邊等待親人生還奇蹟消息，邊與慈濟師兄姊投入大愛園區興建工程。後來就習慣每周一到社區收資源垃圾。

兩人每周一清晨五點半發動老舊環保車，從小愛小林社區、途經漢民區到原民區，穿梭里內大街小巷收集塑膠袋、玻璃瓶，簡文興、陳貴春創「周一地球日」，帶動社區環保，清淨社區環境，跳脫莫拉克喪親心境之苦。

大愛里每周一的社區環保日，十年來已有逾百戶住民響應，家家戶戶搬出一周來整理分類好的可回收物，摺疊整齊的紙類、分出包裝各類水果的網袋、瓶瓶罐罐等。

原本住在甲仙和安村的簡文興，自幼務農，婚後與妻子省吃儉用同心打拚，靠著自學不斷累積閱歷與知識，養大4個孩子。但談到莫拉克，他眼眶馬上泛紅地說：「太太娘家在小林村，大舅子一家原有10個人，現在只剩3人，罹難的7人中，只剩嫂嫂一人沒找到。」

夫妻倆從做環保過程中，瞭解當志工是修行也是修心，更看到資源回收再利用的價值。後來，賴森星因健康因素無法再投入環保回收，簡文興驚覺生命短暫無常，必須好好把握，在太太鼓勵下，接下甲仙地區載收環保棒子，夫妻倆在民國87年受證為慈濟委員。

97年卡玫基颱風大量泥水夾帶土石，衝入簡文興家倉庫；緊接著隔年的莫拉克颱風，沖斷對外連絡的四德大橋與關山橋，附掛在橋樑電纜、水管、電訊電纜全部中 斷，電訊基地台重創，手機全不通，連收音機都聽不到，和安村與世隔絕17天，簡文興帶著僅剩的15公斤白米，分送鄰居。陳貴春被救出後知，娘家小林村不見了，大哥一家7口沒有了，陳貴春不能吃也不能睡，需靠藥物才能入眠。

從甲仙搬遷杉林的陳貴春收起悲慟，在入住大愛園區第二天投入第二期興建工程，承擔每天中午豐盛的素食自助餐與便當，並將清淨大地的觀念帶入社區。

簡文興（左）、陳貴春（右）創「周一地球日」，帶動社區環保，清淨社區環境，跳脫莫拉...
簡文興（左）、陳貴春（右）創「周一地球日」，帶動社區環保，清淨社區環境，跳脫莫拉克喪親之苦。 圖／慈濟基金會提供
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每周一清晨五點半，簡文興和太太穿梭里內大街小巷收集塑膠袋、玻璃瓶。圖／慈濟基金會...
每周一清晨五點半，簡文興和太太穿梭里內大街小巷收集塑膠袋、玻璃瓶。圖／慈濟基金會提供
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簡文興、陳貴春創「周一地球日」，帶動社區環保，清淨社區環境。 圖／慈濟基金會提供
簡文興、陳貴春創「周一地球日」，帶動社區環保，清淨社區環境。 圖／慈濟基金會提供
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