愛情教主來了! 瓊瑤今抵高雄晚上品嘗瓊瑤宴

2019-04-22 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤今天應高雄市長韓國瑜之邀到高雄，晚上品嘗漢來飯店的瓊瑤宴，共8道菜式，從前菜到甜品，每道菜結合2本小說書名，並運用食材、顏色、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

瓊瑤在民國52年到54年曾住在高雄，創作三部曲「窗外」、「煙雨濛濛」、「幾度夕陽紅」及「六個夢」的前三夢，這次由高雄在地餐飲業者「漢來美食」發揮巧思，推出「煙雨濛濛六個夢｣、「煙鎖重樓兩依依｣、「夕陽紅照水雲間｣、「卻上心頭千千結｣、「火鳥燃燒碧雲天｣、「窗外雁兒在林梢｣、「還珠格格在水一方｣及「紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲｣8道菜式，從前菜到甜品，每道菜結合2本小說書名，並運用食材、顏色、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

漢來美食總經理林淑婷說，瓊瑤宴8道菜色，食材幾乎都是在地取材，能讓民眾除嘗到高雄最新鮮的農產品及海鮮，如白玉蘿蔔、大寮紅豆、美濃南瓜及海港新鮮直送的海鮮，宴會當天，更邀請高雄愛樂管弦樂團現場演奏經典電視電影組曲，讓參與宴會民眾一飽耳福。

瓊瑤宴今晚將在4月22日晚上7點，在漢來大飯店國際宴會廳席開50桌。

位在愛河畔的高雄國賓飯店到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，牆上懸掛令人懷念的瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照，可重溫當年風靡全台的二秦二林絕美身影，房內電視還會播放多部膾炙人口的電視劇片頭，讓5、6年級生彷彿跌入時光隧道，一幕幕少女時期的浪漫回憶湧上心頭。