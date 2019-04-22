高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



位於六龜老街區的洪稛源商號古老建築，日據時期是當地重要的漢原物品交易所。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook 高雄幅員遼闊，六龜位處偏鄉，擁有得天獨厚的觀光資源豐富，莫拉克風災前，每年觀光人潮30多萬人次，歷經災後重建，南橫公路迄今未通車，致使六龜10年來，人口逐年遞減超過19％，被列為行政院134個地方創生優先推動地區之一。

高雄市都發局社區營造科長施旭原說，為帶動六龜地區活絡，市府都發局將與六龜區公所合作推動「六龜之心」山城再造計畫，並已爭取到中央補助經費8千萬元，計畫針對六龜街區、特色老屋、公共空間、環境景觀及觀光旅遊休憩等，優先進行設施整建改造。

都發局說，位於六龜老街區的洪稛源商號古老建築，日據時期是當地重要的漢原物品交易所，傳承至今第4代洪勝林，無私將老屋無償借給六龜區公所使用，「六龜之心」計畫整修作為在地小農展售中心，讓遊客搶鮮品嘗六龜農特產品。

都發局說，現為高雄客運總站，屋齡90年的歷史建築池田屋，在日據時期為旅館用途，改造後將作為「六龜故事館」及旅遊資訊中心。

六龜區長楊孝治表示，六龜老街區改造，是六龜居民眾所期盼的建設，希望未來能建構一條歷史人文觀光發展軸線廊帶，以民治路、華南街為軸線向兩旁延伸，有天滿宮、雅儞鄉長紀念碑、防空洞歷史遺址，保留早年歷史脈絡。此外，人稱「蝴蝶王」的陳文龍故居，以及山地育幼院創辦人楊煦牧師初到六龜時成立的浸信會，述說著六龜當年繁華榮景，也值得遊客尋訪回味。