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揭開「王金平家廟」神秘面紗 妙崇寺險毀於八八風災

2019-04-22 07:44聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市妙崇寺是六龜境內三大靈山寶剎之一，創立以來與立法院前院長王金平關係密切，外界常以「王金平的家廟」來形容兩者關係。王金平說，民國75年競選立法委員時選情艱困，因此結下緣分，他的夫人身體欠安，也曾在妙崇寺休養一段時日，他有長達20年的時間在妙崇寺過年。

六龜山區寺廟林立，諦願寺、妙崇寺與妙通寺三大寶剎規模恢宏，後來一貫道天台山神威道場也設在六龜。根據妙崇寺公布資料指出，民國53年，妙崇寺在高市前鎮草衙地區創立，民國73年尋獲六龜清涼山，從市區遷至六龜區興龍里現址，開山初期篳路藍縷；98年八八水災，後山藤枝林道走山崩塌，位處下方的妙崇寺首當其衝，土石流沖毀擋土牆、文殊殿區、智度樓區等地，寺院土石堆積達3層樓高，幾乎只有主殿倖免。

妙崇寺現任住持是宏安上人，前立法院長王金平常到山上走動，外界以「王金平的家廟」來稱呼妙崇寺，更傳說他的夫人常住山上。王金平今天到妙崇寺參加「世界地球日教育宣導暨繞塔祈福活動」，親口證實他與妙崇寺結緣超過30年，一切要從民國75年說起。

王金平說，民國75年參選立委，那年是他最艱困的一年，當年與妙崇寺結緣，開始接觸佛法，民國78年妻子身體不適，師父建議她到山上靜養，後來健康獲得很大改善，20年歲月都來六龜過年。

王金平也說，妙崇寺尊奉文殊菩薩，以智慧為根本，來這裡可以盡量學習，從此結下永遠緣分，每年農曆4月4號是文殊菩薩聖誕，每年都來參加；妙崇寺玄密雙修，跟一般道場不太一樣，這個殊勝之地很難用言語形容，要用心靈來感受。

六龜妙崇寺的全名是清涼山護國妙崇寺，民國73年從市區遷移至六龜，逐步建立今天的規...
六龜妙崇寺的全名是清涼山護國妙崇寺，民國73年從市區遷移至六龜，逐步建立今天的規模。記者徐白櫻／攝影
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立法院前院長王金平虔誠參拜文殊菩薩。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平虔誠參拜文殊菩薩。記者徐白櫻／攝影
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六龜妙崇寺位於藤枝山下，莫拉克颱風（八八風災）來襲時，險遭土石流淹沒。記者徐白櫻...
六龜妙崇寺位於藤枝山下，莫拉克颱風（八八風災）來襲時，險遭土石流淹沒。記者徐白櫻／翻攝
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王金平六龜立法院
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