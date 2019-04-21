哈尤溪限定枯水期還是暴紅 屏縣府盼比照阿塱壹管理

2019-04-21 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣霧台鄉大武部落的哈尤溪秘境近年暴紅，不過最近卻因收費及預約行程的透明度引起外界熱議，屏東縣政府日前特別組團入山探勘，原住民處長伍麗華表示，大武部落重生是地方創生的成功案例，未來縣府會輔導部落比照阿塱壹古道採網路預約，讓運作更加透明。

伍麗華說，霧台鄉屬茂林國家風景區，鄉公所已向茂林國家風景區管理處申請劃自然人文生態景觀區，希望全案能儘速通過，讓大武部落的總量管制更於法有據。

位於大武部落的哈尤溪，美麗的七彩岩壁是枯水期的限定美景，每年只有12月至翌年4月的枯水期，可經溯溪抵達，單從大武部落進入就要16公里，以越野車接駁加步行，來回約需5至6小時。

近年入山的遊客雖多，但還是要看天氣及溪水變化，像最近下雨，哈尤溪秘境就已經封閉了3天，接下來會開放到何時？部落說，還是要看天氣而定。

大武部落是莫拉克之後少數選擇留在山區的深山部落，災後前幾年，當地每雨必成孤島，村民一度懷疑「選擇留在深山是否正確」，不過最近4年來，因道路逐漸修復穩定，加上哈尤溪秘境暴紅，大武部落幾乎是一夕翻紅，甚至吸引多位年輕人回到部落工作。

由於前往秘境的路程崎嶇，並不容易抵達，多數遊客都是透過部落提供接駁、代訂午餐等服務，目前每日限量200人，但是來自各地的遊客實在太多，預約電話幾乎被打爆，最近甚至還有來自中部的遊客透過管道要訂今年12月的團，可見火紅的程度。

前一陣子因預約行程爆爭議，部落操作流程也就被拿出來一一檢視，大武部落會議主席柯海燕表示，為了讓行程更加透明，部落已設有粉絲專頁，收費及預約方式都寫得清清楚楚，之前是因為團太多、有人代訂而衍生爭議，這一部分已經檢討改善。