高雄五甲媽嬗姐廟遶境 2千多人參與

2019-04-21 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄五甲龍成宮擴大慶祝媽祖誕辰舉辦鳳山國際藝陣嘉年華會，今天由4年一科的媽祖遶境祈福活動揭開序幕，高雄市民政局長曹桓榮到場與信眾、藝文團體加油打氣，隨後與主委鄭振成遶境，隊伍中有義守大學宋江陣、振宗女子八家將等多個藝文團體也加入遶境行列，總人數達2000多人以上。