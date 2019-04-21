高雄五甲媽嬗姐廟遶境 2千多人參與

相關新聞
鍾理和《原鄉人》意象 「蝴蝶」裝置割傷人全面檢修2019-04-21 18:47
記取八八風災教訓 六龜鄉親齊聚妙崇寺祈福2019-04-21 15:54
影／警界伯樂愛馬14年 終得全國馬術障礙賽雙料冠軍2019-04-21 15:41
大雨過後 台南市北區展開登革熱防疫總動員2019-04-21 15:20
高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價2019-04-21 13:58
那瑪夏螢火蟲季開跑 一次玩遍五大休閒農業區2019-04-21 11:06
旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客2019-04-21 10:13
3屆奧運風浪板選手張浩 屏東大鵬灣備戰再拚京奧2019-04-21 07:54
傳早稻田有意高雄設分校 高市：後續未接觸2019-04-21 02:19
人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成2019-04-21 01:17
高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄2019-04-20 23:50
金門石蚵小麥季 民眾大呼好玩2019-04-20 23:45
就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」2019-04-20 23:37
2000輛重機 周六高雄大會師2019-04-20 23:26
拚東奧！風浪板國手張浩 大鵬灣備戰2019-04-20 23:24
泡麵控金點子 攜帶更方便2019-04-20 23:08
遊舊城 逛老街 帶著長輩走讀高雄2019-04-20 23:06
南高家扶旗津服務處辦斜坡市集 助清寒家庭學習銷售2019-04-20 23:06
46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢2019-04-20 20:56
林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友2019-04-20 20:54
超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝2019-04-20 20:53
影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場2019-04-20 20:46
金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨2019-04-20 20:11
浯島迎城隍揭幕 結合歐亞水獺注入保育色彩2019-04-20 19:17
韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會2019-04-20 18:36
遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會2019-04-20 18:35
蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥2019-04-20 18:01
高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官2019-04-20 17:47
到屏東就業定居享好康 潘孟安勞工表揚大會再喊話2019-04-20 17:01
高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK2019-04-20 16:53
自行車車禍頻傳 高市警帶民眾騎趟安全山河戀2019-04-20 16:50
屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄2019-04-20 16:05
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場2019-04-20 20:46
「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨2019-04-21 18:21
鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車2019-04-20 20:04
46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢2019-04-20 20:56
高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價2019-04-21 13:58
經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠2019-04-21 14:40
花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放2019-04-20 22:02
影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」2019-04-21 15:19
超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝2019-04-20 20:53
關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場2019-04-21 10:40
台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣2019-04-21 15:31
公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出2019-04-20 23:09
金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨2019-04-20 20:11
影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美2019-04-20 21:08
就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」2019-04-20 23:37
西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工2019-04-21 00:00
影／媽祖魚白海豚出現台中港內 海巡員驚呼跳起來了2019-04-21 17:16
大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動2019-04-21 10:48
柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放2019-04-20 23:45
台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池2019-04-21 16:28
新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙2019-04-21 14:36
導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開2019-04-21 10:39
台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅2019-04-20 23:12
落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全2019-04-21 10:17
中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規2019-04-20 23:31
桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減2019-04-20 23:33
高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄2019-04-20 23:50
西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架2019-04-20 23:58
人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成2019-04-21 01:17
旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客2019-04-21 10:13
林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友2019-04-20 20:54
傳早稻田有意高雄設分校 高市：後續未接觸2019-04-21 02:19
「新的警察~好酷喔！」 警新制服吸睛校園反毒學生好嗨2019-04-21 13:02
2020選前謠言多 柯文哲：秦失其鹿，天下共逐之2019-04-21 14:59
影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯2019-04-21 18:19
那瑪夏螢火蟲季開跑 一次玩遍五大休閒農業區2019-04-21 11:06
谷關千年神木五葉松風雨樹幹斷裂 居民急求助2019-04-21 17:27
布袋魍港媽祖神像 列國家重要古物2019-04-21 01:00
沒有婚紗的結婚典禮 他們圓夢完婚很感激2019-04-21 12:42
戰備鐵道變成交通要道 行人與車爭道險象環生2019-04-21 15:49
留言