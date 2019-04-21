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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

高雄五甲媽嬗姐廟遶境 2千多人參與

2019-04-21 19:37聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄五甲龍成宮擴大慶祝媽祖誕辰舉辦鳳山國際藝陣嘉年華會，今天由4年一科的媽祖遶境祈福活動揭開序幕，高雄市民政局長曹桓榮到場與信眾、藝文團體加油打氣，隨後與主委鄭振成遶境，隊伍中有義守大學宋江陣、振宗女子八家將等多個藝文團體也加入遶境行列，總人數達2000多人以上。

高雄市民政局長曹桓榮表示，明天起到24日晚上有五甲藝文之夜、4月24日台灣文化藝分享、4月25日日本藝文音樂祭、4月26日日本東京高圓寺阿波踴舞文化交流、4月27至28日媽祖聖誕祝壽，還有各項藝文表演熱鬧非凡。

高雄五甲龍成宮擴大慶祝媽祖誕辰舉辦鳳山國際藝陣嘉年華會，今天由4年一科的媽祖遶境...
高雄五甲龍成宮擴大慶祝媽祖誕辰舉辦鳳山國際藝陣嘉年華會，今天由4年一科的媽祖遶境祈福活動揭開序幕。圖／高雄市民政局提供
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五甲龍成宮媽祖遶境祈福活動揭開序幕，隊伍中有義守大學宋江陣、振宗女子八家將等多個...
五甲龍成宮媽祖遶境祈福活動揭開序幕，隊伍中有義守大學宋江陣、振宗女子八家將等多個藝文團體也加入遶境行列，總人數達2000多人以上。圖／高雄市民政局提供
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遶境媽祖高雄市
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