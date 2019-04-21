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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

鍾理和《原鄉人》意象 「蝴蝶」裝置割傷人全面檢修

2019-04-21 18:47聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市府客委會美濃溪左岸打造鍾理和小說《原鄉人》意象景觀，設計團隊重現電影拍攝現場，並在溪畔護欄設置長排飛舞的黃蝶當裝置藝術品。不料一名長輩散步時發生意外，左手臂遭黃蝶割傷，安全性引發關注。客委會表示，已要求廠商下周全面檢修，釐清藝品有無安全疑慮。

永安聚落是美濃開庄之處，位處美濃溪右岸，附近有第一戲院與多處歷史悠久的客家夥房。去年底高市客委會向中央客委會爭取700萬元經費，規劃「柚子林美濃溪左岸景觀環境營造」，由藝術家林舜龍重新詮釋台灣本土作家鍾理和與妻子鍾台妹的愛情故事，打造小說《原鄉人》改編的電影拍攝現場。

設計團隊在溪畔豎立劇中鍾理和夫婦的雕像，並營造電影拍攝的停格意象，如默片中的電影旁白，讓參觀民眾與歷史產生互動。此外，溪畔堤岸護欄更設置整排鋼板打造的飛舞黃蝶，猶如陪同電影人物在溪畔賞景。

「停駐」在護欄上的黃蝶造型可愛、色澤亮麗，近日卻傳出傷人意外。林姓居民在臉書社團「我愛瀰濃」發文說，20日傍晚陪同父親在河堤散步，行走在內側的父親受痛驚叫，只見左手臂已被蝴蝶鐵片劃出傷口；這些裝置藝術品邊角變形突出，甚至有繡蝕跡象，相關單位應做好養護工作，才能讓賞景民眾安全無虞。

市府客委會表示，已接獲民眾受傷訊息，此項工程去年底剛完工，仍在2年保固期內，已要求廠商下周進場檢視，會查清有沒有變形或繡蝕情況，釐清有無安全疑慮。

林姓居民發文抱怨說，年邁父親散步時被蝴蝶鐵片劃傷，呼籲相關單位要注重維護工作。圖...
林姓居民發文抱怨說，年邁父親散步時被蝴蝶鐵片劃傷，呼籲相關單位要注重維護工作。圖／翻攝臉書我愛瀰濃
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設計團隊在美濃溪畔營造電影拍攝現場的停格畫面。記者徐白櫻／攝影
設計團隊在美濃溪畔營造電影拍攝現場的停格畫面。記者徐白櫻／攝影
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設計團隊在美濃溪畔護欄設置一整排黃蝶裝置藝術品。記者徐白櫻／攝影
設計團隊在美濃溪畔護欄設置一整排黃蝶裝置藝術品。記者徐白櫻／攝影
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美濃溪畔造景，打造作家鍾理和《原鄉人》書中場景。記者徐白櫻／攝影
美濃溪畔造景，打造作家鍾理和《原鄉人》書中場景。記者徐白櫻／攝影
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