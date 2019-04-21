韓粉市府絕食 抗議國民黨黑箱「卡韓」

2019-04-21 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市一名58歲楊姓建築工人，身上掛著「絕食請求韓市長選總統」、「國民黨黑箱作業，卡死韓市長」自製看板，今到高市府四維行政中心門口，展開絕食靜坐3天。楊男說自己本來是綠營支持者，因為認同韓，由綠轉藍，也希望韓選總統，不料半途殺出郭台銘，他此舉是要讓韓知道，郭有錢，但韓有小老百姓相挺。

楊男說，自己學歷不高，只有國小畢業，連寫看板都會寫錯字，原本是民進黨死忠支持者，但在韓出來選市長後，因認同韓理念，由綠轉藍，變成韓粉，也期盼韓出來選總統，未料突然殺出郭台銘。

楊男說，為了到市府靜坐絕食，向老闆告假3天，不吃不睡只喝水，「3天而已，雖然我會餓，但是不會死啦」，外界不用擔心他，且只要韓國瑜宣布到底選不選後，他就會自動離開。

他強調，這動作要讓韓知道，台灣有小老百姓在挺你，「郭台銘有錢，砸不死韓粉一條心」，並向韓國瑜喊話，老百姓很困苦，就是希望韓能出來選總統，台灣小老百姓、韓粉們可當他的後盾，「有民心才是萬能，沒民心有錢也沒用」。