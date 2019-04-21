維護海洋漁源永續 澎湖加強清除海底覆網

2019-04-21 16:44 中央社 澎湖縣21日電



澎湖海洋生態除海漂垃圾外，海底的覆網也相當嚴重，澎湖縣政府今天在龍門漁港發表清除海底覆網成果，單單在香爐嶼海域就清除500多公尺廢棄漁網。

澎湖縣長賴峰偉宣示今年目標合計將打撈6萬公尺沉網，並研議近海1浬內禁止使用流刺網。

包括中華民國水中運動協會、馬公潛水會、救難協會等單位20餘名海洋保育志工，今天在湖西龍門港外的香爐嶼海域清除海底覆網，共帶回500多公尺的海底覆網，其中還有魟魚、花枝、螃蟹等被廢棄漁網纏困。

賴峰偉今天前往慰勉海洋志工時表示，澎湖以海立縣，海洋是澎湖漁業經濟命脈，海底覆網在珊瑚礁，成為海洋生態殺手，海洋生物無一倖免，難有生機，他先前擔任2屆縣長時，曾清除9萬4千公尺的海底覆網，讓澎湖漁業年產值逐年成長。

澎湖農漁局表示，縣府和高雄科大合作執行覆網清除工作，繼去年清除6萬公尺，今年預計清除6萬公尺，明、後年可清除12萬公尺，4年內合計清除24萬公尺，縣府加碼補助50萬元，協助潛水人才培訓，傳承覆網清除經驗。

賴峰偉並指出，海洋活化是下一個施政重點，未來將研議近海1浬內禁止使用流刺網網具，呼籲鄉親為漁業資源永續，勿隨意棄置漁網具，讓海洋慢慢活化，海洋生物有一個安全的棲身環境。

另外，縣府也自國外引進「coral watch」珊瑚健康監測的方法，進行澎湖海域珊瑚礁調查，結果顯示珊瑚尚屬健康，無白化現象。