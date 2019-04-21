世界地球日 壽山動物園教做輕食野餐

2019-04-21 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市壽山動物園於今天舉辦4月主題動物「臉紅不代表害羞─截尾獼猴」教育推廣活動，介紹截尾獼猴的習性，響應4月22日世界地球日，透過「輕食小教室」教小朋友製作適合野餐的輕食料理，用輕鬆趣味的活動內容，增進親子的互動。

壽山動物園主任莊絢智說，4月22日是世界地球日，全世界都用不同的方式來宣導和實踐環境保護觀念，動物園結合4月主題動物─截尾獼猴，舉辦「臉紅不代表害羞」教育推廣活動，除了介紹來自東南亞的截尾獼猴，也向遊客說明外來物種對生態的影響。

莊表示，愛地球可以很簡單，特別示範做最適合郊遊的輕食便當，希望能帶動大小朋友野餐趣的風潮，取代到餐廳吹冷氣吃大餐，帶著自己最愛的美食到戶外享受大自然，用最簡單的方式愛地球。

壽山動物園說，4月主題月活動「臉紅不代表害羞」為標題，強調截尾獼猴暗紅色臉頰的特稱，以加強小朋友對截尾獼猴外型特徵的印象，配合小學堂的介紹，讓大小朋友認識這種可愛的靈長類動物。

首度在壽山動物園舉辦的「輕食小教室」，帶著小朋友利用無煙無油的食材，捏製營養美味的飯糰，簡單的材料把自己的餐盒點綴成最有創意的美味便當。