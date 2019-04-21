大學講師退休後成企業教練 65歲展開事業第二春

2019-04-21 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



65歲的李翠芬曾是醫院護理長，退休前已是科技大學護理學院講師，並擁有美姿美儀、音樂輔療等專業證照，3年前退休後，原本想再投入職場，就業市場上卻較少時間彈性的專業工作。去年透過勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，李翠芬加入「銀響力團隊」，順利加入一家顧問公司擔任企業教練，運用所長提供專業形象及客服技巧指導。

「我的座右銘是活到老、學到老。」李翠芬說，46年前取得護專學歷後，在醫院一路由基層護士晉升到護理長，接著回母校擔任臨床教師，期間曾赴菲律賓攻讀教育研究所，並回台取得教育部講師資格。任教期間，也朝相關領域多方學習，陸續取得美容師、醫學美容輔助人員、長期照顧服務員監評委員等證照及資格。

李翠芬3年前退休後，因個性熱情、樂於分享，想再投入職場貢獻所長，受限於體力因素，她曾經想過要找專業性的部分工時工作，但就業市場上大多是基層勞力工作，最後無疾而終。

去年李翠芬參加南區銀髮中心友善職場說明會，提出自己有多方知識技能，並擁有相關證照，有意回歸就業市場，經輔導員建議，她透過階段性職場適應課程及轉介，成為一名企業教練，除了指導國際顧問公司顧客接待禮儀，還曾經幫一家麻糬店訓練顧客接待技巧，再現中高齡人才勞動價值。

銀髮資源中心表示，由於李翠芬離開職場已有一段時間，加上過去長年在學校授課，起初為企業提供輔導時，無法即時將不同意見內化回應廠商所需，經輔導員提供系列培訓課程，強化溝通與傾聽能力，李翠芬將相關技巧融會貫通在指導過程中，目前已是具有相當口碑的企業教練，持續提供企業專業形象建構、客戶服務技巧等相關服務。