那瑪夏螢火蟲季開跑 一次玩遍五大休閒農業區

2019-04-21 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市大樹休閒農業區利用假日舉辦「那瑪夏賞螢・六龜寶來泡溫泉」農村體驗活動，首次結合高雄市大樹、內門、那瑪夏三民、寶來竹林及美濃5大休閒農業區，主打季節性的賞螢活動外，包含各休閒農業區的特色行程，還安排遊客在山回中大喊，每個人都說好過癮。

這次兩天一夜的行程，昨天遊客先造訪大樹KK創意工坊、蘇羅婆溫泉度假村飯店、寶來檨仔腳文化共享空間、內門恬美農場、那瑪夏姐妹小吃、美濃李家野蓮、美濃庄、大樹張媽媽桑椹休閒農場等地，今天繼續拜訪休閒農業區。

行程安排多元，有荔枝染布DIY、鳳梨採果樂、內門在地羅漢餐、手沖龍眼咖啡品嚐、烤箭筍體驗、原民風味料理、那瑪夏賞螢趣、夜宿寶來溫泉飯店、手工披薩、天然植物染粉粿DIY、美濃客家菜、壽司板條DIY、水洗野蓮、桑椹醋DIY。

高雄市政府農業局長吳芳銘說，高雄市的5大休閒農業區，各有地域性及文化性特色，如大樹休閒農業區以著名的玉荷包荔枝與金鑽鳳梨，搭配深具歷史與生態資源的舊鐵橋、三合瓦窯等人文工藝產業。

美濃休閒農業區以客家文化結合在地農作，如白玉蘿蔔、橙蜜香番茄等。竹林休閒農業區位於六龜寶來一帶，以溫泉及梅子、紅肉李、茶、愛玉等產品聞名，成為發展採果體驗與生態旅遊的新亮點，還安排遊客在山回中大喊，每個人都說好過癮。