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影/韓流發大財？高雄房市熱 建商推新建案

2019-04-21 10:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜上任後，觀光人潮多，拚經濟是韓施政主軸，也帶動高雄市房市走熱，最近高雄房市比其他縣市更熱絡，新案場不斷在增加，建商為激刺買氣，不惜下重本，有的大方送汽車，有的邀知名歌手到場，宛如是小型演唱會

鋭揚建設鳳山推新案，大手筆送汽車，購屋者即可參加抽汽車抽獎，每銷售20戶就送市價60多萬元豐田汽車1台，至今共累積4台汽車，抽出4名幸運得主，其中有兩名汽車得主是潘姓一家人，共買3戶，結果中了2台汽車，潘太太表示，最近夢到與先生去買刮刮樂，先生送他其中一張，結果刮中8萬元，沒想到沒買彩券，買房子卻抽中汽車。

另外，京城建設在漢神巨蛋商圈推出「時尚京城」是邀藝人李千那到場，一連唱了4首歌，宛如是小型演唱會，李千那說，在台北買不起房子，看到房子的房子比台北便宜多了，有點動心想買。

「時尚京城」前庭置入老松大樹、奇石廣場，讓時尚與自然相融合，並與漢神巨蛋林蔭園道相呼映。規劃49坪、55坪三房、 戶戶平車，一層4戶，適合換屋族或小家庭。

樓高29層的「時尚京城」是觀夕霞落日的新名勝景點，可看到左營蓮池潭及軍港。

上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，今年3月以來，高雄預售屋價格，已比一年內的新成屋還要高，預售屋的成交量也比新成屋大，出現黃金交叉，代表高雄房地產市場後市看俏。

林聰麟預測，2019年高雄房屋市場的成交量，可望比2018年增加30％到50％，這是房市反轉向上的重要訊號。

京城建設在漢神巨蛋商圈推出「時尚京城」是邀藝人李千那到場，一連唱了4首歌，宛如是...
京城建設在漢神巨蛋商圈推出「時尚京城」是邀藝人李千那到場，一連唱了4首歌，宛如是小型演唱會。記者謝梅芬／攝影
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高雄拚經濟，房市拚買氣！鋭揚建設鳳山推新案，大手筆送汽車，4 戶購屋者幸運抽中汽...
高雄拚經濟，房市拚買氣！鋭揚建設鳳山推新案，大手筆送汽車，4 戶購屋者幸運抽中汽車。記者謝梅芬／攝影
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演唱會高雄市
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