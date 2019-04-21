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3屆奧運風浪板選手張浩 屏東大鵬灣備戰再拚京奧

2019-04-21 07:54聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動昨、今分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出現熱鬧壯觀的百帆畫面，有合計235名國內外選手參加，名氣最響亮的是曾參加2008、2012、2016年奧運的28歲風浪板選手張浩，一如預期順利奪冠，他說，剩下5個月時間準備的東京奧運資格， 他「目標鎖定，全力以赴」。

張浩出生南投縣，遷居具「風島」之稱的離島澎湖，為鐵人三項及腳踏車運動員，閒瑕之餘從事風浪板運動，國立澎湖科技大學畢業，靠著澳洲籍教練Alex Mowday巧妙安排，2008年北京奧運資格破格列入外卡，接著參加2012倫敦奧運、2016年里約奧運，成績皆在36名左右。

張浩去年底在亞洲錦標賽奪下亞軍，年初到紐西蘭移地訓練，全力為明年東京奧運資格賽備戰。昨天張浩參加風浪板賽事，以3小時14分鐘終航，比亞軍的長榮大學許進智快了17分鐘。

大鵬灣管理處指出，自民國95年屏東黑鮪魚文化觀光季時的風帆橫渡小琉球全國錦標賽迄今，東港大鵬灣的風帆賽事已邁入第14年，品質逐年提升，現在是國內唯一有專人播報賽況及選手與船型介紹的帆船賽，外行人看熱鬧也能懂門道，參與人數逐年遞增，儼然成為帆船界的年度重要賽事。

今年帆船賽事有來自全台12個縣市、30個單位、50所學校，包括張浩在內共235名帆船選手，也有來自俄羅斯雙胞胎兄弟檔、瑞典、加拿大等國外選手，昨進行小琉球橫渡賽來回約16海浬，71艘帆船88名選手挑戰，2天同時有14種組別共200多位選手進行繞標賽；橫渡賽最快抵達終航為雙體18型帆船，航行時間3小時完成。

屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨天、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上...
屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨天、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出現熱鬧壯觀的百帆帆畫面，記者潘欣中／翻攝
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屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出...
屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出現熱鬧壯觀的百帆帆畫面。記者潘欣中／翻攝
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參加3屆（2008、2012、2016）奧運的28歲風浪板選手張浩參加大鵬灣風浪...
參加3屆（2008、2012、2016）奧運的28歲風浪板選手張浩參加大鵬灣風浪板賽，全力為京奧資格賽備戰。記者潘欣中／翻攝
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屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出...
屏東東港大鵬灣遊艇帆船系列活動，昨、今天分別進行風帆橫渡賽及灣內繞標賽，海面上出現熱鬧壯觀的百帆帆畫面。記者潘欣中／翻攝
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東京奧運小琉球大鵬灣
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