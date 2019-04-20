高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局統計今年1、2月的觀光旅館住宿旅客人次比去年同期成長21%，去年全年達799萬人次，觀光局今年要力拚突破1000萬人次；每月的旗津滿月趴都要如期舉辦，本月22日到24日邀請玖壹壹挑戰48小時遊高雄，介紹高雄好玩的景點。

高市觀光局表示，今年1月和2月高市觀光旅館住宿人次為30.2萬，比去年同期成長21%，住房率比去年成長8.28%；如果細分，國際旅客成長率以馬來西亞的56.56%最高，其次是新加坡的53.91%，港澳的31.11%居第3，中國大陸和韓國也有成長，分別成長了6.11%和4.19%。

去年高雄觀光旅遊的國內外旅客有797.8萬人次，比106年的754.5萬人次成長了5.74%，觀光局今年朝向突破千萬人次邁進。

高雄市觀光局為了吸引更多國際旅客到高雄觀光，正針對不同地區旅客的喜好增加「亮點」，包括以港澳遊客為主的「廟宇、妙算、美食、美景」規畫，邀旅居新加坡的知名主人崔麗心推薦「三山＋六龜」的觀光資源和特色美食，日後也要加強與大陸媒體合作報導高雄觀光特色和節目拍攝，也擬邀請大陸明星到高雄參訪，與大陸各大旅遊網站合作推「高雄輕旅行」專區。