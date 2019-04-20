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就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37聯合報 記者王昭月╱即時報導

就在下個周六、27日，全國大型重型機車騎士將在高雄衛武營大會師，這是近10年來重機車聚最大規模的一次，估計到場重機總值超過3億元，並帶來逾千萬元的觀光效益，盛況可期。

高雄市長韓國瑜當選後，高雄頓成各方關注的焦點，社團法人中華民國大型重型機車同業全國促進會呼應韓國瑜「拚觀光」訴求，決議今年度的重機騎士大會師活動移師高雄，讓「重機騎進來、高雄發大財」。

這場重機界的車聚盛會預訂4月27日下午2點在衛武營國家藝術中心旁重畫區登場，晚間6點並聘請內門總鋪師掌廚辦桌170桌，現場亦有園遊會及摸彩，是場歡樂派對。全促會表示，全台已有1700輛重機共襄盛舉，當天到場重機預估衝破2000輛，盛況難得一見，他們也會以空拍機留下歷史紀錄。

全促會舉辦的全國重機大會師活動曾經中斷多年，3年前才又復辦，今年首度移師高雄，全促會理事長洪宗寶不諱言，除韓國瑜市長熱情邀約外，高雄市政府也讓人感受到「城市的友善」，是個OPEN的政府。

洪宗寶說，這次參與大會師的重機，不分廠牌「騎聚」，其中一台義大利品牌的重機價格逾300萬，百萬級的印第安及哈雷等重機也都將現蹤，到場重機總值初估可能逾3億元。

這場重機族聚會備受期待，預計成為高雄4月天最大的觀光亮點，洪宗寶表示，以參與車友平均消費計算，兩天一夜每人花費5、6千元，為高雄創造的旅宿、餐飲、伴手禮商機，應可破千萬。

全國重機大會師4月27日將在高雄衛武營旁重劃區登場，初估到場重機總值將逾3億元，...
全國重機大會師4月27日將在高雄衛武營旁重劃區登場，初估到場重機總值將逾3億元，場面難得一見。記者王昭月／攝影
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重機韓國瑜衛武營
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