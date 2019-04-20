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南高家扶旗津服務處辦斜坡市集 助清寒家庭學習銷售

2019-04-20 23:06聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

南高雄家扶中心旗津服務處20日舉辦一場「斜坡遇上市集」，邀居民、受助家庭參加市集、分享美食，更讓受助家庭學習銷售能力，逐步累積脫貧能量。

南高雄家扶中心旗津服務處所在地是一處斜坡，服務處為5樓透天厝，今天的市集從1樓擺到5樓，「擺攤」的印尼籍新住民端出薑黃飯、傳統甜點、炸蛋等跟大家分享家鄉味；受扶助的學生組成「家友會」，推出小飛鬆餅冰；旗津社區參與課後烘焙班的學生烤了天然無添加任何的防腐劑的手工餅乾，搭配細心熬煮的冰涼紅茶，品嘗過的都說讚。

今天還有21組親子參加旗津海岸淨灘活動，並就海洋環境保護議題的影片交換意見，從實際淨灘行動到環保知識教育，用環保愛土地和海洋。

為了鼓勵淨灘、響應環保，旗津家扶也與在地流木居的執行長蔡成銘合作，為此次市集設計了獨一無二的「斜坡幣」，參與淨灘的親子都可以獲得並用來兌換市集攤位的美食或商品。旗津在地店家也來響應市集，三烊窯葉老師捐贈陶器義賣募款，太和元氣老闆贊助40杯清涼西瓜汁、旗津名產錦地瓜酥贊助100包，只要打卡支持旗津社區活動都能兌換。

南高雄家扶中心旗津服務處希望透過「斜坡遇上市集」，一方面凝結社區各方資源幫助家扶家庭，讓受家家庭成員有機會學習行銷，並面對市場考驗，累積經驗和自信，慢慢脫貧自立。

南高雄家扶中心旗津服務處20日舉辦一場「斜坡遇上市集」，居民、受助家庭開心交流。...
南高雄家扶中心旗津服務處20日舉辦一場「斜坡遇上市集」，居民、受助家庭開心交流。圖／南高雄家扶中心旗津服務處提供
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