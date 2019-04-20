57年前結婚時未能披上婚紗 這對八旬老夫妻今天圓夢了

2019-04-20 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高齡80歲的潘永義、黃壽美夫妻，57年前結婚時沒能穿上禮服，心中一直藏著淡淡遺憾，但今天兩老不只穿上體面的西服與婚紗，黃壽美高齡100歲長居非洲的父親也特別返回台灣見證，讓一場為偏鄉長輩而舉辦的「圓夢婚禮」，寫下感人篇章。

「來，一步一步走，糖廠老大人的手，糖廠社區甲你牽條條」，經台灣普力關懷協會精心策畫，高雄旗山糖廠社區今天有20對老夫妻穿著婚紗走秀，老人家宛如回到當年結婚的舊時光，喜孜孜地心頭小鹿亂撞。

這場讓長輩亮麗登場、重溫當年的的公益活動，吸引300多名旗美地區民眾觀禮，熱鬧不已。普力關懷協會理事長張慧芳說，今年初，普力就把關愛列車開到高雄舉辦一系列活動，包括歲末圍爐、關懷偏鄉療養院長輩、關懷癌症兒童等，今天這場最別開生面。

旗山區糖廠社區發展協會理事長郭泰志說，這場長輩婚紗秀，讓整個糖廠社區充滿活動，整個年輕起來。看到「老大人」們笑開懷，一切都值得了。

婚紗秀由報囍囉創意婚禮公司負責人思思主持，她贊助金牌婚禮顧問團隊做現場服務，更邀婚禮界人士共襄善舉。其中最感人的一幕是高齡百歲的黃老先生，特別從非洲回到台灣見證女兒黃壽美披婚紗。