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全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓國瑜先離場

57年前結婚時未能披上婚紗 這對八旬老夫妻今天圓夢了

2019-04-20 20:56聯合報 記者王昭月╱即時報導

高齡80歲的潘永義、黃壽美夫妻，57年前結婚時沒能穿上禮服，心中一直藏著淡淡遺憾，但今天兩老不只穿上體面的西服與婚紗，黃壽美高齡100歲長居非洲的父親也特別返回台灣見證，讓一場為偏鄉長輩而舉辦的「圓夢婚禮」，寫下感人篇章。

「來，一步一步走，糖廠老大人的手，糖廠社區甲你牽條條」，經台灣普力關懷協會精心策畫，高雄旗山糖廠社區今天有20對老夫妻穿著婚紗走秀，老人家宛如回到當年結婚的舊時光，喜孜孜地心頭小鹿亂撞。

這場讓長輩亮麗登場、重溫當年的的公益活動，吸引300多名旗美地區民眾觀禮，熱鬧不已。普力關懷協會理事長張慧芳說，今年初，普力就把關愛列車開到高雄舉辦一系列活動，包括歲末圍爐、關懷偏鄉療養院長輩、關懷癌症兒童等，今天這場最別開生面。

旗山區糖廠社區發展協會理事長郭泰志說，這場長輩婚紗秀，讓整個糖廠社區充滿活動，整個年輕起來。看到「老大人」們笑開懷，一切都值得了。

婚紗秀由報囍囉創意婚禮公司負責人思思主持，她贊助金牌婚禮顧問團隊做現場服務，更邀婚禮界人士共襄善舉。其中最感人的一幕是高齡百歲的黃老先生，特別從非洲回到台灣見證女兒黃壽美披婚紗。

黃壽美當年結婚時，沒能穿上禮服，這次參加糖廠社區婚紗秀，等於圓了當年的夢，最令大家意外的是，人瑞級的父親也特地出席，讓大家感受到父愛不朽。

潘永義（中）與黃壽美（左）57年前結婚時沒能披婚紗，今天圓夢。圖／糖廠社區發展協...
潘永義（中）與黃壽美（左）57年前結婚時沒能披婚紗，今天圓夢。圖／糖廠社區發展協會提供
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普力關懷協會與高雄旗山糖廠社區發展協會合力為在地長輩舉辦的婚紗秀，現場拱他們「玩...
普力關懷協會與高雄旗山糖廠社區發展協會合力為在地長輩舉辦的婚紗秀，現場拱他們「玩親親」。圖／糖廠社區發展協會提供
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普力關懷協會與高雄旗山糖廠社區發展協會合力為在地長輩舉辦的婚紗秀，讓廿對老夫老妻...
普力關懷協會與高雄旗山糖廠社區發展協會合力為在地長輩舉辦的婚紗秀，讓廿對老夫老妻重溫當年。圖／糖廠社區發展協會提供
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婚紗婚禮結婚
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