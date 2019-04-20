林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市林園海洋濕地公園的倒立水母是全台珍貴自然生態，這裡有全台唯一的水母湖。為讓更多人認識了解倒立水母，在高市南區獅子會經費贊助，邀請林園紅樹林保育學會理事蘇曼麗老師的文字創作、會員葉哲翰老師繪畫創作，共同出版林園區第一本生態繪本「倒立水母小非找朋友」。

林園海洋濕地公園的倒立水母全台知名，由林園紅樹林保育學會擔任該區的認養工作， 每周六、日下午都有志工現場免費導覽解說，深受遊客喜愛，讓許多外地遊客對濕地公園有深度的了解。

高雄市南區獅子會本屆會長龔天發是林園人也是知名書法家，他深感「政府資源有限，民間力量無窮」，獅友們的支持，爭取將高雄市南區獅子會本年度的活動費回饋家鄉林園合作出版繪本「倒立水母小非找朋友」，藉由閱讀故事繪本、林園圖書館故事媽媽們的說演，宣傳林園的倒立水母。

林園紅樹林保育學會理事長方家政說，兩個民間社團的合作，創造一加一大於二的效用，高市圖林園分館協助繪本出版行政工作亦功不可沒，繪本的推出將再一次將林園海洋濕地公園的生態之美傳遞出去。

「倒立水母小非找朋友」繪本原圖手稿，即日起到5月17日在林園圖書館2樓、3樓展覽，展出手稿有繪者葉哲翰的手繪彩色手稿圖24張，鉛筆手稿圖26小張。

林園圖書館邀請繪本創作者葉哲翰、蘇曼麗，替學生們導覽。王公國小五年級李冠陞說，聽完導覽後，更想去探索濕地公園的祕密；同學沈中和說，還沒去過濕地公園，會想要去一探究竟；林園國小五年級黃旻傑說，濕地公園生態很豐富，去過好多次。