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超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

一年一度的金門迎城隍宗教文化季今天揭開序幕，將展開為期一個月的精彩活動，有特色陣頭體驗、後埔小鎮導覽、四境踩街遊行及民俗表演等豐富內容，金城鎮公所表示，歡迎各地的遊客，一起來體驗金門獨特的宗教活動，迎城隍、逗熱鬧。

金門迎城隍開幕記者會於今天下午在浯島城隍廟舉行，由金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智與廟方等人敲鑼下正式宣布活動開跑，主辦單位也特別安排一場小型的遊行，讓藝閣、蜈蚣座、蓮花鑼鼓陣、金門公揹婆等表演先暖身，吸引不少民眾與遊客圍觀拍照。

李誠智表示，多年來，迎城隍活動已經成為「宗教」與「觀光」最完美的結合，今年還首次加入了「生態保育」的元素，前進台北市立動物園進行跨域合作的新嘗試，傳統宗教與生態保育看似「不搭」，卻踫撞出不一樣的火花，相信能讓金門迎城隍活動，愈做愈大、愈來愈好。

楊鎮浯說，迎城隍不僅是單純的宗教或觀光活動，而是集結許多重要元素的慶典，更在102年獲得文化部指定為國家重點民俗活動，在此之前，全國也只有10個活動有此殊榮，真的不容易，非常歡迎所有的好朋友們，一起來參加金門迎城隍活動。

今日的蜈蚣座上，最吸睛的當屬「嘉慶君」，原來是金城鎮公所邀請台法混血兒謝淳光「妝人」扮演清朝嘉慶君角色，而他的爸爸謝東亮則負責「扛座」，父子對蜈蚣座的初體驗，都表示新奇有趣！

今年迎城隍活動也規畫一系列活動，5月4日晚間18時30分，將有四境踩街遊行及民俗表演。重頭戲在5月11日下午15時30分登場的是「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」，將有長達66節，搭載132名孩童的人力肩扛蜈蚣座行經後浦小鎮，「人力蜈蚣座」是以一節一節的木板連成一長串像是蜈蚣的身軀，在木板上綁著椅凳，由稚童少女妝扮戲劇故事人物，由大人抬著遊街，以祈佑孩童平安、健康與智慧。

金門民間流傳著孩童參加蜈蚣座妝人將來聰明健康好育養，今年的親子蜈蚣座已在4月2日開放報名，正取132位妝人小朋友名額，經過38分鐘後「秒殺」，以親子扛抬的方式，雖然有點沉重，但是最甜蜜的負擔，每年大人小孩趨之若鶩，除了增加親子間互動，也兼具傳承蜈蚣座精髓，體驗金門在地陣頭傳統文化。

金門迎城隍活動今天登場，金門縣長楊鎮浯（前排中）、金城鎮長李誠智（前排右）一起扛...
金門迎城隍活動今天登場，金門縣長楊鎮浯（前排中）、金城鎮長李誠智（前排右）一起扛龍頭，主持蜈蚣座遊行。記者蔡家蓁／攝影
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金門迎城隍活動今天登場，金門縣長楊鎮浯（左四）、金城鎮長李誠智（右四）一起敲鑼宣...
金門迎城隍活動今天登場，金門縣長楊鎮浯（左四）、金城鎮長李誠智（右四）一起敲鑼宣布活動正式開始。記者蔡家蓁／攝影
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來自法國的謝東亮（中），去年與台籍妻子謝靜琪（左）及台法混血的兒子謝淳光（右）一...
來自法國的謝東亮（中），去年與台籍妻子謝靜琪（左）及台法混血的兒子謝淳光（右）一起移居金門，今也體驗蜈蚣座，台法混血兒謝淳光「妝人」扮演嘉慶君，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
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金門親子生態保育
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