金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣金寧鄉每年的重點活動「石蚵小麥文化季」今天起登場，將一連舉行2天的精彩活動，主辦單位精心安排有電瓶車遊麥田、古早麥田農事體驗區、剖蚵比賽與小麥親子DIY等，讓參加的民眾都大呼好好玩！

石蚵小麥文化季活動今天在「古寧頭林厝和平園區」舉行開幕典禮，包括金門縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊等人共同啟動，宣告「蚵出金寧 麥向幸福」。

楊鎮浯在致詞時表示，金寧鄉石蚵小麥文化季活動今年已邁入第16屆，他看到金寧鄉的用心，尤其鄉長楊忠俊上任以來，一直想推動一村一特色，讓每個村里都有自己的賣店，社區能籌措自主財源；另外，也讓村里的DIY、手作課程不是只有活動才出現，可以延續辦下去，邁向產業化。

楊鎮浯和楊忠俊也帶領貴賓體驗傳統的磨麥，兩人推著石磨，把小麥磨成粉，楊鎮浯說，磨麥真的不輕鬆，還好最近有運動，才磨得動；旁邊負責傳授磨麥技巧的阿嬤也誇說，兩人都很聰明，一學就會，還叫兩人要「同心協力」才能磨好麥，一語雙關，讓旁邊的人聽了都哈哈大笑。

但美中不足的是，這場活動也造成周邊交通亂糟糟，許姓民眾就表示，雖然有交通管制，但管制卻沒做到位，反而讓民眾無所適從適從，有民眾還因為停車問題與義警爆發口角，還有人因搶車位而吵架，讓義警首當其衝挨罵，相當無奈。此外，古寧頭村莊的道路狹小，民眾臨停路邊，遇到大型車輛路過，還一度出現塞車；而周邊車輛綿延停了有將近1公里之遠，也讓人覺得誇張。

金門警局金城分局長郝心誠表示，因為連日來金門都下大雨，民眾預期心態下，都開車前往，才會導致車輛湧現，未來若是再遇上雨天，會與主辦單位研議，擴大停車的範圍空間；他也提及，今天的人潮真的很多，尖峰時間有近千人次，加上連下了數波大雨，警察同仁都被淋成落湯雞，相當辛苦