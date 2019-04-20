親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓國瑜先離場

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣金寧鄉每年的重點活動「石蚵小麥文化季」今天起登場，將一連舉行2天的精彩活動，主辦單位精心安排有電瓶車遊麥田、古早麥田農事體驗區、剖蚵比賽與小麥親子DIY等，讓參加的民眾都大呼好好玩！

石蚵小麥文化季活動今天在「古寧頭林厝和平園區」舉行開幕典禮，包括金門縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊等人共同啟動，宣告「蚵出金寧 麥向幸福」。

楊鎮浯在致詞時表示，金寧鄉石蚵小麥文化季活動今年已邁入第16屆，他看到金寧鄉的用心，尤其鄉長楊忠俊上任以來，一直想推動一村一特色，讓每個村里都有自己的賣店，社區能籌措自主財源；另外，也讓村里的DIY、手作課程不是只有活動才出現，可以延續辦下去，邁向產業化。

楊鎮浯和楊忠俊也帶領貴賓體驗傳統的磨麥，兩人推著石磨，把小麥磨成粉，楊鎮浯說，磨麥真的不輕鬆，還好最近有運動，才磨得動；旁邊負責傳授磨麥技巧的阿嬤也誇說，兩人都很聰明，一學就會，還叫兩人要「同心協力」才能磨好麥，一語雙關，讓旁邊的人聽了都哈哈大笑。

但美中不足的是，這場活動也造成周邊交通亂糟糟，許姓民眾就表示，雖然有交通管制，但管制卻沒做到位，反而讓民眾無所適從適從，有民眾還因為停車問題與義警爆發口角，還有人因搶車位而吵架，讓義警首當其衝挨罵，相當無奈。此外，古寧頭村莊的道路狹小，民眾臨停路邊，遇到大型車輛路過，還一度出現塞車；而周邊車輛綿延停了有將近1公里之遠，也讓人覺得誇張。

金門警局金城分局長郝心誠表示，因為連日來金門都下大雨，民眾預期心態下，都開車前往，才會導致車輛湧現，未來若是再遇上雨天，會與主辦單位研議，擴大停車的範圍空間；他也提及，今天的人潮真的很多，尖峰時間有近千人次，加上連下了數波大雨，警察同仁都被淋成落湯雞，相當辛苦

此次活動最夯的重頭戲「千人剖蚵體驗活動」，明天將在古寧頭北山出海口登場，下午3點開放民眾入場，ㄧ邊欣賞浩瀚壯闊的花崗石蚵林，ㄧ邊親手剖石蚵，體驗金門獨有石蚵文化，本次活動採自由入座，開放民眾入場，「坐」滿為止，另剖蚵工具（蚵刀及手套）請自備，所剖的石蚵通通都可免費帶回家。

佛光山金蓮靜苑也出動「雲水書車」到現場，與大小朋友一起閱讀好書，淨化心靈。記者蔡...
佛光山金蓮靜苑也出動「雲水書車」到現場，與大小朋友一起閱讀好書，淨化心靈。記者蔡家蓁／攝影
分享
金寧鄉「石蚵小麥文化季」今天登場，金門縣長楊鎮浯、鄉長楊忠俊率與會貴賓一起主持啟...
金寧鄉「石蚵小麥文化季」今天登場，金門縣長楊鎮浯、鄉長楊忠俊率與會貴賓一起主持啟動典禮。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣長楊鎮浯（左二）和金寧鄉長楊忠俊（左一）一起體驗傳統的磨麥，兩人攜手推著石...
金門縣長楊鎮浯（左二）和金寧鄉長楊忠俊（左一）一起體驗傳統的磨麥，兩人攜手推著石磨，把小麥磨成粉。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門楊鎮浯DIY
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

57年前結婚時未能披上婚紗 這對八旬老夫妻今天圓夢了

2019-04-20 20:56

林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

到屏東就業定居享好康 潘孟安勞工表揚大會再喊話

2019-04-20 17:01

高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK

2019-04-20 16:53

屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄

2019-04-20 16:05

導演日本兼差募資金 花帔阿獺2首登場

2019-04-20 14:06

全中運飲用水印韓國瑜照 教育局：市政會議通過

2019-04-20 14:03

全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12

屏東香蕉保險上路 投保5月底截止

2019-04-19 23:32

燈會後 芒果哥蓮霧妹人氣不減

2019-04-19 23:22

屏東沙龍音樂會 周末免費聽

2019-04-19 23:20

橋頭園區都計變更 下月可審定

2019-04-19 23:02

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

金門縣府香港推觀光有成 700港仔上「門」旅遊

2019-04-19 18:02

屏東勝利新村老屋重生 文創牽繫眷村今昔

2019-04-19 17:39

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

找回台灣燈會的美麗感動 原地保留特色燈可望再點亮

2019-04-19 19:27

徐國勇：橋頭科學園區都市計畫提早到5月完成審定

2019-04-19 17:39
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

施工不慎挖破自來水管 竹北2.7萬用戶整夜無水可用

2019-04-20 11:26

嘉市交通大執法 3天取締1032件

2019-04-19 23:42

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

春遊補助 雲嘉南縣市紛加碼

2019-04-19 23:09

影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02

影／童瞬間低頭垮臉萌樣全場融化 只因答不出市長是誰

2019-04-20 15:22

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

暑假打工去 雲林縣政府提供50個暑期工讀

2019-04-20 12:33

全中運飲用水印韓國瑜照 教育局：市政會議通過

2019-04-20 14:03

花東2千人酒駕欠億元罰款 最大戶14次酒駕欠41萬

2019-04-20 14:05

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

接手父親養鹿從20頭到500頭 神農得主「台灣鹿」之夢

2019-04-19 21:44

福隆沙雕季開幕 挑戰金氏紀錄

2019-04-19 23:09

台76延伸二林 蘇揆「送大紅包」

2019-04-19 23:11

老幼同樂共融 林右昌：基隆公共托育比例全國第一

2019-04-20 12:36

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

採箭筍返家機車遭查封 老婆怒斥酒駕男「搞什麼鬼！」

2019-04-20 11:12

化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26

鼓動民粹…民代杯葛建設 耽誤地方20年

2019-04-19 23:18

台86線快速公路路面受損重鋪 施工時間地點公佈

2019-04-20 12:05

訪孫運璿故居 「院長冰」夏天限量獨賣

2019-04-19 23:52

媽祖開示：首獲小卷到宜趁鮮嚐 漁會有哏網友笑翻

2019-04-19 17:36

台中肉品市場遷哪？ 市府：明年6月完成選址

2019-04-19 22:25

桐花祭主軸活動交管 土城警六管並設攤宣導服務

2019-04-20 10:03

改善颱風濁水問題 翡翠專管7月開工 112年完工

2019-04-19 23:02

北市社局轉介低收戶租屋 議員：像香港蟻居

2019-04-19 23:47

文山一、二警分局又傳整併 議員再擋下

2019-04-19 23:49

影／參拜紫微天后宮遶境 侯：守護家園 不用媽祖託夢

2019-04-20 10:47

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

不只東區沒落 議員：天母、士林商圈也衰退

2019-04-19 23:31

龜山、蘆竹滿山桐花 「桐花祭活動沒半場」

2019-04-19 22:14

水沙漣古道翻修完工 串連魚池至水里旅遊動線

2019-04-19 22:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top