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浯島迎城隍揭幕 結合歐亞水獺注入保育色彩

2019-04-20 19:17中央社 金門縣20日電

金門縣文化局舉辦「金門浯島城隍廟典藏文物特展」，牆上的匾額有多個都是清光緒年間，...
金門縣文化局舉辦「金門浯島城隍廟典藏文物特展」，牆上的匾額有多個都是清光緒年間，相當具有歷史意義。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯和金城鎮長李誠智等人敲鑼下，揭開2019浯島城隍文化觀光季序幕。縣府說，迎城隍與金門觀光結合後，已超越宗教意涵；今年更結合歐亞水獺，注入保育色彩。

今年是浯島邑主城隍遷治339週年。城隍是金門的信仰中心，每年農曆4月12日迎城隍是金門年度盛會，比農曆春節還熱鬧；近年更導入觀光元素，讓迎城隍成為兩岸觀光文化盛事。

金門迎城隍節慶保有閩南傳統廟慶特色，2013年入選「宗教百景」，同年也成為台灣離島地區第一個被指定的國家「重要民俗」。

今天舉行開幕式前，傳統藝陣公揹婆、人力蜈蚣座等浩浩蕩蕩由金城鎮公所步行到浯島城隍廟，再由楊鎮浯、李誠智敲鑼，和眾人共同宣告浯島城隍文化觀光季啟動。蜈蚣座中有一對特別的父子，他們是法國籍的謝東亮（Jeremie Nicoli）和他8歲的兒子謝淳光，兩人都是第一次玩娛蚣座，覺得十分有趣。

楊鎮浯致詞時表示，當年文化部長龍應台來頒發重要民俗證書的情景，歷歷在目，近年迎城隍結合整體金門觀光，說明迎城隍不再是單純的宗教活動。尤其一整個月的迎城隍活動中，各村里傳統藝陣輪番上陣，更可凝聚社區向心力。

與以往迎城隍不同的是，今年融入保育生態元素；為此，金城鎮長李誠智月中還到台北市動物園，和園方舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，將迎城隍和金門的寶貝「歐亞水獺」保育活動結合一起，期盼鄉親參與活動時，一起關注金門水獺面臨的生存危機，深化傳統文化活動的豐富意涵。

李誠智預告，5月11日鎮公所將辦理蜈蚣座嘉年華，動物園的人偶大軍到時將會共襄盛舉，其中包括金門送給北市動物園的歐亞水獺大小金「分身」。此外，李誠智透露，金門送給北市動物園的另一隻歐亞水獺金莎和小金的新生寶寶命名活動，5月25日將在城隍廟舉行。

金門動物園北市
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