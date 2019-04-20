鄒族與布農族藝術交流 校園彩繪部落圖騰

2019-04-20 19:12 中央社 嘉義縣20日電



來自高雄市巴楠花部落小學的布農族學童，連日來與阿里山國民中小學國小部鄒族學童進行實驗藝術交流，雙方在校園裡彩繪鄒族圖騰與神話故事裡的動物，重現鄒族部落原鄉記憶。

「哇，廁所裡有梅花鹿耶！」阿里山國中小家長今天進入校園參觀，驚訝地發現教室、廁所裡，新增許多彩繪作品。一名家長指著教室牆壁說：「你看，牆上有藍鵲，牠紅色的鳥嘴，是為我們祖先銜火種時燙傷的。」

阿里山國中小教導主任王寶莉表示，2009年8月8日莫拉克風災肆虐，造成高雄市那瑪夏區民族國小校園毀損，由「阿浪校長」（漢名：張新榮，布農語名：Alang）帶領學童寄讀其他學校。

在各方資助下，學校於2012年在高雄市杉林區重建，改名為民族大愛國小，並於2017年8月1日改制為原住民實驗小學，由師生投票定名為「巴楠花部落小學」（巴楠花為布農語：Bunun，是多族的意思）。

王寶莉指出，阿浪校長秉持「燃燒生命、傳承生命」的教育理念，自18日起率領學校11名實驗教育教師及11名學生到海拔1200公尺的阿里山國中小進行藝術彩繪交流活動，希望讓校園變身為大自然中的藝廊。

兩校學生在校園裡彩繪鄒族圖騰、海洋魚種與神話故事裡的動物，今天有了初步成果，有家長看到蛻變後的校園，驚喜地表示：「這是屬於鄒族部落的原鄉記憶，謝謝孩子們讓傳說再現！」

阿里山國中小校長官志隆表示，藉由這次實驗藝術交流，希望讓不同族群的孩子學習融合互惠，也透過部落手作飾品、鼻笛演奏、歌曲傳唱，讓原民學童發揚共學共好的信念，傳遞文化藝術與部落先民的智慧。

巴楠花部落小學阿浪校長（張新榮）表示，希望透過實驗藝術交流，讓原鄉教育扎根，找回屬於鄒族孩子的生命觀，也期盼師長透過分享與意見交流，接納不同的聲音與看法，打破現有體制的框架，才有機會走出屬於自己的路。