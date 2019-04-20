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總統2度痛批說錯話 韓國瑜：腦袋壞了？話都快收回到娘胎

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

行政院副院長陳其邁經常被拿來比「顏值」，今天他南下屏東參加農委會的記者會，這場記者會包括立委蘇震清鍾佳濱都趕來參加，蘇震清上台致詞時，忍不住要和陳其邁比「顏值」，他說「只要給我時間瘦10公斤，保證一定比你帥」；稍後上台致詞的鍾佳濱則不忘補一句「我也不錯」！台上的「比帥」幽默引來全場哄堂大笑。

陳其邁與蘇震清、鍾佳濱曾同時在立法院服務，彼此都有不錯交情，其中蘇震清和鍾佳濱還是高中同學，這次兩人原本同時角逐同一區的民進黨內立委初選，後來蘇震清雖選擇禮讓初選，但是對基層跑得更勤，早已讓地方嗅到下屆縣長選舉布局的味道。

今天上午農委會與中華郵政共同召開記者會，宣布擴大假日服務寄收農特產品，促成這項服務的行政院副院長陳其邁特別南下參加，蘇震清、鍾佳濱兩人也都趕來參加。

蘇震清上台致詞時除了為農民爭取福利外，他還幽默地「虧」了一下陳其邁，他說「如果給我時間瘦10公斤，保證一定比你帥」，引來全場哄堂大笑。

接著上台的立法委員鍾佳濱除了不忘行銷自己的諧音外號「沖咖啡」外，臨下台前也不忘加入顏值話題說，剛才大家在講誰比較帥，「其實我也不錯」，歡迎來喝咖啡。

行政院副院長陳其邁、立法委員蘇震清、鍾佳濱三人難得同框，到底誰比較帥？意外引起注...
行政院副院長陳其邁、立法委員蘇震清、鍾佳濱三人難得同框，到底誰比較帥？意外引起注目。記者翁禎霞／攝影
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蘇震清鍾佳濱陳其邁
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