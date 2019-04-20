到屏東就業定居享好康 潘孟安勞工表揚大會再喊話

2019-04-20 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣五一勞動節模範勞工頒獎表揚大會，縣長潘孟安今天頒獎表揚模範勞工79名、身障模範勞工11名、優良工會21家、優秀外籍勞工23名及優秀外籍勞工雇主7家事業單位；他感謝勞工朋友在工作崗位勤奮打拼和努力外，再度行銷縣府最近為鼓勵青年在屏東安居樂業，推出的「屏東好貼薪」、「青創好夥伴」與「縣府挺起家」三大好康政策。

「勞工是社會進步的動力」潘孟安說，感謝所有勞工朋友不分國籍為屏東奉獻，這次表揚的優良工會與優秀外籍勞工雇主，在善待勞工，促進良性外勞管理及勞資關係，鼓勵正向良好的勞雇關係發展，值得肯定及嘉許；在即將到來的五一勞動節前夕，也提醒勞工朋友在認真工作外，更要注意自身的安全與健康，建構幸福美滿的家庭。

他說，為鼓勵青年在屏東安居樂業，縣府推動「屏東好貼薪」、「青創好夥伴」與「縣府挺起家」三大政策，今年起凡戶籍遷移至屏東工作或從外地返鄉工作者，工作滿半年以上，可申請6萬元穩定就業獎助金，試辦首年有600個名額。