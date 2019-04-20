高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK

2019-04-20 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館以走讀推動樂齡閱讀饗宴，今天起至5月5日協同45間分館，舉辦「人生銀家」主題書展及閱讀推廣活動，包括「非讀BOOK」、「非做BOOK」、「非走BOOK」3大主軸，還有9條高雄深度旅遊路線搭配推薦書目，帶著長輩走訪高雄的回憶。

「聯合報系願景工程」3月推出「尋找台灣閱讀力」專題，協力縣市政府響應世界閱讀日舉辦活動，推廣閱讀風氣，協辦高市圖人生銀家系列活動。

高市圖館長潘政儀表示，高齡社會已經是台灣社會越來越無可迴避的重大議題，銀髮讀者們常因身體機能退化而被迫減少閱讀。高雄市立圖書館為加強服務銀髮讀者，今年世界閱讀日特別以「人生銀家」為題，辦理各項非傳統型態閱讀活動。跳脫紙本閱讀概念，透過帶領讀者實地走訪或動手操作，以非紙本的閱讀活動體驗獲取知能，讓高齡讀者也能享受閱讀的樂趣。

「人生銀家」首日活動，由左營分館舉辦「非做BOOK—隨心烙畫木書籤」與「非走不可—左營舊城慢慢遊」。83歲阿嬤呂麗珠耳聰目明，平常是在講台上教大家織衣、做袋，今天則在台下當學生做木書籤，細心烙了一隻可愛的小熊，並利用籤本身的紋路繪成山，主題就是「小熊爬山」。她表示，頭腦、手腳要勤動，才不會痴呆。