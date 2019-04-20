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廉政魔法學園台中開課 扎根廉潔教育

2019-04-20 16:08中央社 台中20日電

由法務部廉政署等單位共同舉辦的廉政魔法學園活動，今天在國立自然科學博物館舉行，這場將廉潔、倫理教育結合科學的活動，透過闖關遊戲啟發，盼廉潔教育能向下扎根。

由廉政署與台中市政府政風處等多個中央與地方政風機關共同舉辦的「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，首站來到國立自然科學博物館，廉政署長鄭銘謙、台中市副市長陳子敬等人特別裝扮成魔法師，一起宣布「廉政魔法學園」正式開課。

鄭銘謙表示，今年整合全台各政風機構30項具有特色的廉潔教育宣導計畫，籌辦「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，主視覺設計為專車圖案，再搭配廉潔寶寶人偶，開往台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、台東縣及澎湖縣等縣市進行宣導，現場也安排全台各政風機構的廉潔教育校園宣導資源及亮點成果展出。

陳子敬指出，國家發展建設十分重要，但必須建立在廉能政府的基石上。這次活動將廉潔、倫理結合科學與教育，並透過魔法學園多元、趣味的互動設計，廣邀親子共同參與，希望藉此將廉潔教育向下扎根。

台中市府政風處表示，政風處今年與教育局合作2場大型活動，包括正在進行的「深耕英語．廉結國際」校園誠信品格系列活動，以及今日的「廉政魔法學園」活動，希望以更活潑更多元的方式，讓孩子們於歡樂學習過程中，將廉潔觀念深植心中。

台中市陳子敬
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