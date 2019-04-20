屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄

2019-04-20 16:05 中央社 屏東縣20日電



今年屏東「第一鮪」本月15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船捕獲，東港區漁會鑑定是活魚起勾、重量206.2公斤，縣長潘孟安（中）今早在東港魚市場擔任拍賣官。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 屏東縣政府與東港區漁會今天拍賣今年屏東「第一鮪」，由縣長潘孟安擔任拍賣官，重量206.2公斤的「第一鮪」拍出每公斤新台幣8800元，創下屏東「第一鮪」拍賣歷史紀錄。

屏東「第一鮪」經東港區漁會丈量長209公分、重206.2公斤，每公斤3000元起標，業者競相喊價，最後由來自台中市的裕毛屋生鮮超商以每公斤8800元標下，總價181.28萬元（以206公斤計價），翻新去年8600元紀錄，也創下「第一鮪」拍賣的歷史紀錄，同時，也高過日前南方澳拍賣的台灣「第一鮪」拍賣價每公斤7000元。

裕毛屋總經理鄭少岳說，2012年曾以每公斤6100元標得224公斤重的「第一鮪」，出高價是給辛苦的討海兄弟鼓勵，並回饋顧客。

今年「第一鮪」15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船通報釣獲，船長洪百鋐現年38歲，7年多前父親退休後，接下船長棒子，7年船長資歷就捕獲「第一鮪」，創下從漁最短時間抓到「第一鮪」的紀錄，他說，原本以捕釣黃鰭鮪為主，意外奪得「第一鮪」頭銜，讓他相當高興。

今年黑鮪魚文化觀光季從今天拍賣後正式揭開序幕，5月4日晚上7時有開幕晚會、5月25日晚上6時還有東港、小琉球在地小吃美食，在東隆宮廟埕前提供限量100桌，4月23日起開放民眾認購桌宴。