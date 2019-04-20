金門體驗打麥蚵殼供許願 石蚵小麥文化季有巧思

2019-04-20 15:19 中央社 金門縣20日電



金門大橋基樁鑽掘作業。圖／高公局提供 分享 facebook 金門一鄉一特色的金寧鄉石蚵小麥文化季活動，今天在古寧頭林厝和平紀念廣場登場，會場設置古早麥田農事體驗區，讓大小朋友試身手。打卡點還有蚵殼供民眾許願，頗富巧思。

108年金寧鄉公所石蚵小麥文化季，今年打出「蚵出金寧 麥向幸福」口號，邀請民眾和遊客前來體驗，金門大同之家的長者也在工作人員陪同下熱鬧出遊體驗。其中，國小老師退休的林玉盆看到小朋友生澀試著打麥，看得她在旁躍躍欲試。

80歲來自烈嶼西宅的林玉盆說，兒時放春假時都要幫忙家中農事，無論梳麥、打麥和磨麥都早已練就一番工夫。說著說著，她捲起袖子，拿著櫸示範標準打麥動作，小朋友看到阿嬤拿得動這麼長又沉重的櫸打麥，眼神露出佩服。

接著，林玉盆看到一旁的梳麥裝置，她和友人翁玉立刻坐到椅上示範。林玉盆說，麥子成熟後，要先梳麥再打麥。只見她坐在椅上，拿著一把把稍事整理過的麥子，放進梳麥。「麥梳」顧名思義，像梳子一般，麥子放進麥梳，麥穗立刻和麥稈分離。

翁玉補充說，梳麥時，通常地上會放著一張蓆子，脫落的麥穗集中在蓆子上，再用櫸擊打，讓小麥脫粒。林玉盆接道，打好麥，就可用木杵和石臼磨成粉。麥粉經過加工烹煮，端上桌就可食用了。

縣長楊鎮浯和金寧鄉長楊忠俊在主持石蚵文化季開幕式後也來體驗磨麥。楊鎮浯笑說，還好昨天有運動，今天才磨得動；隨後楊鎮浯、楊忠俊看到曬麥場景，看到一束束麥稈倒掛著，整齊地吊在竹竿上，甚是美觀。金門農試所所長李廣榮解釋，曬好的麥可以作乾燥花觀賞。

金寧鄉石蚵小麥文化季活動今年邁入第16屆，楊鎮浯表示，他看到金寧鄉的用心，讓石蚵小麥文化季發揮一鄉一特色，每年這個時候鄉裡處處麥浪飄揚，除了為社區籌措自主財源，他也期盼地區風味餐能成為亮點。

楊忠俊希望透過推銷鮮美無污染的石蚵，結合小麥文化塑造地方產業特色，推動一村一特色吸引遊客到金寧鄉旅遊，體驗戰地獨特的美食、戰事遺跡風光外，同時藉此增加農漁民收益，繁榮農村經濟。

今天不少民眾攜家帶眷參加石蚵文化季活動，也有不少旅客搭乘電瓶車，在麥田間巡禮，徜徉在金寧鄉的特有麥田風景。鄉公所還發揮巧思，在主要路口設置打卡點，並提供石蚵殼，讓民眾和旅客寫下願望。大家直呼許願殼有巧思。

石蚵文化季活動有2天，今天下午有剝蚵比賽，重頭戲千人剝蚵體驗活動明天下午在北山出海口海堤舉辦，剝好的蚵肉民眾可以帶回家品嘗。