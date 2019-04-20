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導演日本兼差募資金 花帔阿獺2首登場

2019-04-20 14:06中央社 金門縣20日電

聽到小朋友的笑聲，是鼓勵導演楊仁賢的最大動力。3D動畫「花帔阿獺2」今天在金門舉行全球首映。楊仁賢透露，為了堅持拍攝金門動畫，他到日本兼差製作跨國動畫籌募資金。

2年前的中秋節，楊仁賢帶著「花帔阿獺」與金門學童相見歡；他說，原以為隔年就可以帶著第2集再和小朋友見面，沒想到拖到今年才呈現新作。他告訴小朋友，做事要有毅力、堅持下去，皇天不負苦心人。

「花帔阿獺2」首映在金獅影城舉行。在此之前，楊仁賢和本片統籌蔡志堅和李有忠帶著影片，到述美等國小巡迴放映，希望有更多的小朋友能看到屬於金門的動畫。雖然學校缺乏3D放映設備，但小朋友仍然看得十分投入，過程中不時傳出笑聲。

結束放映後，楊仁賢對小朋友說，「你們的笑聲，是鼓勵我繼續往下走最大的動力」。

由於「花帔阿獺2」只獲得文化局新台幣100萬元補助，李有忠說，對一般小規模影片而言，100萬元已捉襟見肘，何況是動畫難度比一般影片高。楊仁賢也透露最近「兼差」，和日本漫畫之神手塚治虫製作公司導演高橋良輔，在東京共同合作國際動畫影片專案，以便籌募拍片資金。

楊仁賢自曝，差點打算拿房子增貸來補缺口；好在日本專案到位，才能夠補齊缺口。也因此他自嘲，「用幫別人帶小孩（跨國動畫片）的保母費，來養自己的小孩（「花帔阿獺」），很可憐」。

楊仁賢2014年因執導台灣首部3D立體動畫電影「桃蛙源記」聲名大噪，而有「蛙導」之稱。這部影片在2016年以「青蛙總動員」片名在中國大陸放映，連3週創下1000多萬人民幣的票房，成為台灣動畫片有史以來在中國上映最佳票房紀錄。

「花帔阿獺2」另一位統籌蔡志堅說，他利用楊仁賢完成「桃蛙源記」後的空檔，「連拐帶騙」把楊仁賢帶到金門。由於楊仁賢曾經馬祖服役，來到金門後，感覺這2個外島很不一樣；後來他不但愛上了金門，更以金門特有的歐亞水獺棲地為背景拍攝3D動畫「花帔阿獺」，全片貫穿金門地景、人物和風情，獲得好評，並在今年推出第2集。

雖然資金危機暫解，楊仁賢打算繼續再拍攝「花帔阿獺3」，甚至一直拍下去。

述美國小校長劉界宏說，楊仁賢上山下海，走遍金門聚落和鄉村，攝製充滿金門風味的動畫片，讓金門小朋友不再只看外國的卡通；他也期許學童學習導演拍片精神，日後探索走訪金門各處時，能把眼目所見的內化成自己的資產。

此外，「花帔阿獺」系列中的阿嬤以純正的金門腔發聲，劉界宏說了一句金門話來個現場隨堂考，有學生正確回答，讓劉界宏很安慰，他希望小朋友一起來維護傳統的金門話。

片中的阿嬤家是以蔡志堅中蘭村老家為雛型，楊仁賢說，其實這座老宅已傾圮大半，是憑著想像「復原」古厝，成為片中阿嬤的家。

影片中除了得月樓、邱良功母節孝坊、山后民俗文化村等金門知名地景，第2集更增加電影「軍中樂園」的主要場景陽翟大街，還有金門特有的曬麵線景致，讓動畫充滿濃濃金門風。

金門動畫電影
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