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不用看老天的眼色 屏東縣養殖水產有保險做後盾

2019-04-20 08:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

9年多前莫拉克颱風挾帶大雨重創屏東縣養殖水產業，不少漁民血本無歸，縣府前年和產物保險公司合作，為養殖戶推出全球首張「水量參數型養殖水產保險」，前2年共有55戶投保漁民因達到理賠標準，以理賠金投入魚塭復育、復養；今年汛期將至，縣府鼓勵漁民投保，分散天然災害造成的損失風險。

縣府前年推出參數型養殖漁業保單，由台灣產物保險公司承保，以中央氣象局公布的累積降水量數據為理賠依據，分屏南、屏中、屏北3區，以各約定的氣象站，連續48小時累積降水量達標準值即可啟動理賠；投保魚種包括龍膽石斑、龍虎斑、青斑、午仔魚、赤鰭笛鯛、金目鱸、泰國蝦、白蝦及鱸鰻等，領有養殖漁業登記證養殖戶都能投保，保費為投保金額9%，由中央、地方和漁民各分擔三分之一，減輕漁民負擔。

縣府海洋及漁業事務管理所說，前年推出時有20戶投保，因雙颱接連報到，屏東縣沿海48小時降雨量超過623毫米，達百分之百理賠標準，12戶獲得近2000萬元理賠；有了前年的例子，去年投保漁戶增至49戶，夏天因西南氣流造成南台灣大淹水，屏南地區有43戶達到理賠標準，共獲2700多萬元理賠。

縣府表示，此保單優點是不須要個別勘損，理賠簡單快速；因應全球暖化、極端氣候，鼓勵有意願養殖戶把握機會，向台灣產險辦理投保，有意願的養殖戶可洽台灣產險辦理投保，投保時備妥養殖登記證及放養量申報書、身分證及存摺影本魚塭租約或使用同意書（如為所有權人免附），完成投保後，再向縣府海洋及漁業事務管理所申請保險費補助，受理期間自4月16日至30日止。

屏東縣政府前年和產物保險公司合作，為養殖戶推出全球首張「水量參數型養殖水產保險」...
屏東縣政府前年和產物保險公司合作，為養殖戶推出全球首張「水量參數型養殖水產保險」，前2年有55戶投保漁民因達到理賠標準，以理賠金投入魚塭復育、復養。圖／屏東縣政府提供
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漁民保險屏東縣
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